 JOR harekete geçti! – Fotomaç – 14 Şubat 2017
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    14 Şubat 2017, Salı
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    JOR harekete geçti!

    JOR harekete geçti!

    Görevden alınması kararlaştırılan , 'dan alacaklarını tahsil etmek için harekete geçti.

    Yıllık 900 bin Euro karşılığında imza atan 'in, 'dan 400 bin Euro alacağını tahsil etmek istediği ve parasının geri kalanı için hafta içinde ödeme talebinde bulunduğu öğrenildi.



    RİEKERİNK ALIŞVERİŞTE
    G.Saray'da koltuğu sallantıda olan Jan Olde Riekerink, dün akşam bir markette alışveriş yaparken görüldü. Sakin tavırlarıyla dikkat çeken Hollandalı teknik adamın, arka plandaki reyonda yazan 'stokları bitiriyoruz' ibaresiyle aynı karede yer alması manidardı.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:55
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