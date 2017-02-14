JOR harekete geçti!
Görevden alınması kararlaştırılan Riekerink, Galatasaray'dan alacaklarını tahsil etmek için harekete geçti.
Yıllık 900 bin Euro karşılığında imza atan Riekerink'in, Galatasaray'dan 400 bin Euro alacağını tahsil etmek istediği ve parasının geri kalanı için hafta içinde ödeme talebinde bulunduğu öğrenildi.
RİEKERİNK ALIŞVERİŞTE
G.Saray'da koltuğu sallantıda olan Jan Olde Riekerink, dün akşam bir markette alışveriş yaparken görüldü. Sakin tavırlarıyla dikkat çeken Hollandalı teknik adamın, arka plandaki reyonda yazan 'stokları bitiriyoruz' ibaresiyle aynı karede yer alması manidardı.
RİEKERİNK ALIŞVERİŞTE
G.Saray'da koltuğu sallantıda olan Jan Olde Riekerink, dün akşam bir markette alışveriş yaparken görüldü. Sakin tavırlarıyla dikkat çeken Hollandalı teknik adamın, arka plandaki reyonda yazan 'stokları bitiriyoruz' ibaresiyle aynı karede yer alması manidardı.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
JOR harekete geçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.