Jaroslaw isyanı!
‘Uzun boylu stoperimiz yok’ diyen JOR’un devre arasında 1.89’luk Jaroslaw Jach yerine Ahmet Çalık’ı alan yönetime gönderme yaptığı iddia edildi.
Riekerink'in ara transferde Polonya'nın Zaglebie Lubin takımında forma giyen 22 yaşındaki 1.89'luk Jaroslaw Jach'ı yönetime önerdiği öğrenildi. Ancak yönetimin, menajeri İstanbul'a kadar gelen Jach'a, "O paraya Ahmet Çalık'ı alırız. En azından ligi tanıyor" diye karşı çıktığı ileri sürüldü. G.Saray, defansa 1.83'lük Serdar Aziz ile 1.83'lük Ahmet'i transfer edip, 7 milyon euro ödedi. Serdar Aziz sakatlandı, Ahmet ise henüz kendini gösteremedi.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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