 Jaroslaw isyanı! – Fotomaç – 14 Şubat 2017
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    14 Şubat 2017, Salı
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    Jaroslaw isyanı!

    Jaroslaw isyanı!

    ‘Uzun boylu stoperimiz yok’ diyen JOR’un devre arasında 1.89’luk yerine Ahmet Çalık’ı alan yönetime gönderme yaptığı iddia edildi.

    Riekerink'in ara transferde Polonya'nın Zaglebie Lubin takımında forma giyen 22 yaşındaki 1.89'luk 'ı yönetime önerdiği öğrenildi. Ancak yönetimin, menajeri İstanbul'a kadar gelen Jach'a, "O paraya Ahmet Çalık'ı alırız. En azından ligi tanıyor" diye karşı çıktığı ileri sürüldü. G.Saray, defansa 1.83'lük Serdar Aziz ile 1.83'lük Ahmet'i transfer edip, 7 milyon euro ödedi. Serdar Aziz sakatlandı, Ahmet ise henüz kendini gösteremedi.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
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