İstifa çağrılarını normal karşıladı
Başakşehir ve Kayserispor yenilgilerinin ardından istifaya çağrılan Riekerink, bu tür tepkilerin futbolda normal olduğunu söyledi. Hollandalı çalıştırıcı, Kayseri maçı sonrasında sorular üzerine, "35 senedir futbolun içerisindeyim. İyi zamanlarda isminiz söylenirken, kötü zamanda da tepki görebiliyorsunuz. Kötü zamanlarda bunlar olabilir, alışığım" ifadelerini kullandı.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 00:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
İstifa çağrılarını normal karşıladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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