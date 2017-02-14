 İstifa çağrılarını normal karşıladı – Fotomaç – 14 Şubat 2017
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    14 Şubat 2017, Salı
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    İstifa çağrılarını normal karşıladı

    İstifa çağrılarını normal karşıladı
    Başakşehir ve Kayserispor yenilgilerinin ardından istifaya çağrılan , bu tür tepkilerin futbolda normal olduğunu söyledi. Hollandalı çalıştırıcı, Kayseri maçı sonrasında sorular üzerine, "35 senedir futbolun içerisindeyim. İyi zamanlarda isminiz söylenirken, kötü zamanda da tepki görebiliyorsunuz. Kötü zamanlarda bunlar olabilir, alışığım" ifadelerini kullandı.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:57
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