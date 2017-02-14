Hooijdonk sürprizi

F.Bahçeli eski futbolcunun, Riekerink öncesi G.Saray’ın teknik direktör adayları arasında olduğu ortaya çıktı.

G.Saray, Kayserispor'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında önemli bir yara alırken, Riekerink'in istifanın eşiğine gelmesini Hollanda basını da yakından takip ediyor. Hollandalı gazeteci Rutger van Es, Riekerink'in G.Saray'ın başına geçmesinin kendilerini de şaşırttığını belirtirken "G.Saray'da iyi iş çıkardı ama ipler kopmak üzere" dedi.



Jan Olde Riekerink'in geliş süreciyle ilgili ilginç bir anekdot da paylaşan Van Es, şunları söyledi: Menajer Albers Guido'nun teknik direktör aradığını biliyorduk. Rob Wittschge, Johan van den Brom, Frank de Boer, Pierre van Hooijdonk ve Jean Paul van Gastel'in adları benim bildiğim isimler. Ama hiç birimizin aklında Riekerink'in hoca olabileceği yoktu!