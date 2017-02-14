 Haydi Aslan’ım – Fotomaç – 14 Şubat 2017
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    14 Şubat 2017, Salı
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    Haydi Aslan’ım

    Haydi Aslan’ım
    , Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nda çeyrek final ilk maçına bugün çıkıyor. Sarı-kırmızılılar deplasmanda saat 20.00'de İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına konuk olacak. Rövanş 1 Mart Çarşamba günü İstanbul'da...
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:04
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