Haydi Aslan’ım
Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nda çeyrek final ilk maçına bugün çıkıyor. Sarı-kırmızılılar deplasmanda saat 20.00'de İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına konuk olacak. Rövanş 1 Mart Çarşamba günü İstanbul'da...
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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