Futbolcular köpürdü
Yönetici Levent Nazifoğlu'nun Kayserispor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamalar, Galatasaraylı futbolcular arasında infiale neden oldu. "Paralar iyi gelmedi demek ki! Futbolcular rahatladı galiba" sözlerine büyük tepki gösteren sarı-kırmızılılar, "3-4 ay para almadığımız zaman tek kelime etmedik. Şimdi hak ettiğimiz parayı alınca mı, kötü olduk?" dedi.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 00:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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