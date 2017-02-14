 Futbolcular köpürdü – Fotomaç – 14 Şubat 2017
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    14 Şubat 2017, Salı
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    Futbolcular köpürdü

    Futbolcular köpürdü
    Yönetici 'nun Kayserispor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamalar, Galatasaraylı futbolcular arasında infiale neden oldu. "Paralar iyi gelmedi demek ki! Futbolcular rahatladı galiba" sözlerine büyük tepki gösteren sarı-kırmızılılar, "3-4 ay para almadığımız zaman tek kelime etmedik. Şimdi hak ettiğimiz parayı alınca mı, kötü olduk?" dedi.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:58
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