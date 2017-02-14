Cimbom'a Banvit darbesi!
Spor Toto Basketbol Ligi’nde Banvit’e konuk olan sarı-kırmızılı ekip, rakibine 15 sayı farkla yenilip üç maç sonra mağlup oldu.
Spor Toto Basketbol Ligi'nde 18'inci haftanın kapanış maçında Galatasaray, Banvit deplasmanından eli boş döndü: 64-79. Maça hızlı başlayan Galatasaray Odeabank, Micov ve Göksenin Köksal ikilisinin etkili oyunuyla ilk çeyreği 26-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte sert savunmasıyla öne çıkan Cimbom, ilk yarıda son beş dakikaya 34-30 önde girdi. Furkan Korkmaz, Theodore ve Tolga Geçim'le sayılar bulmaya başlayan Banvit, devreyi 45-40 önde bitirdi. G.Saray, üçüncü periyotta Micov'un etkili oyunuyla 12-0'lık seri yakaladı ama devamını getiremedi ve periyot 58-55 Banvit'in üstünlüğüyle bitti. Son çeyrekte Tolga, Kulig ve Theodore'un etkili oyunuyla rakibine geçit vermeyen ev sahibi Banvit salondan 79-64 galip ayrıldı.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:31
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
Cimbom'a Banvit darbesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.