 Cimbom'a Banvit darbesi! – Fotomaç – 14 Şubat 2017 Banvit darbesi!" /> Banvit darbesi!" />
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    14 Şubat 2017, Salı
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    Cimbom'a darbesi!

    Cimbom'a Banvit darbesi!

    Spor Toto Basketbol Ligi’nde ’e konuk olan sarı-kırmızılı ekip, rakibine 15 sayı farkla yenilip üç maç sonra mağlup oldu.

    Spor Toto Basketbol Ligi'nde 18'inci haftanın kapanış maçında Galatasaray, deplasmanından eli boş döndü: 64-79. Maça hızlı başlayan Galatasaray Odeabank, Micov ve Göksenin Köksal ikilisinin etkili oyunuyla ilk çeyreği 26-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte sert savunmasıyla öne çıkan Cimbom, ilk yarıda son beş dakikaya 34-30 önde girdi. Furkan Korkmaz, Theodore ve Tolga Geçim'le sayılar bulmaya başlayan Banvit, devreyi 45-40 önde bitirdi. G.Saray, üçüncü periyotta Micov'un etkili oyunuyla 12-0'lık seri yakaladı ama devamını getiremedi ve periyot 58-55 Banvit'in üstünlüğüyle bitti. Son çeyrekte Tolga, Kulig ve Theodore'un etkili oyunuyla rakibine geçit vermeyen ev sahibi Banvit salondan 79-64 galip ayrıldı.

    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:31
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