Cimbom'a Banvit darbesi!

Spor Toto Basketbol Ligi'nde 18'inci haftanın kapanış maçında Galatasaray, Banvit deplasmanından eli boş döndü: 64-79. Maça hızlı başlayan Galatasaray Odeabank, Micov ve Göksenin Köksal ikilisinin etkili oyunuyla ilk çeyreği 26-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte sert savunmasıyla öne çıkan Cimbom, ilk yarıda son beş dakikaya 34-30 önde girdi. Furkan Korkmaz, Theodore ve Tolga Geçim'le sayılar bulmaya başlayan Banvit, devreyi 45-40 önde bitirdi. G.Saray, üçüncü periyotta Micov'un etkili oyunuyla 12-0'lık seri yakaladı ama devamını getiremedi ve periyot 58-55 Banvit'in üstünlüğüyle bitti. Son çeyrekte Tolga, Kulig ve Theodore'un etkili oyunuyla rakibine geçit vermeyen ev sahibi Banvit salondan 79-64 galip ayrıldı.