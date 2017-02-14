''Avcı’yı bırakmayız''
Özbek, Başkan Gümüşdağ’dan olumsuz yanıt aldı.
Riekerink'in yerine teknik direktör arayan Başkan Dursun Özbek'in Abdullah Avcı seçeneğini de zorladığı bildirildi. Başakşehir'le oynanan kupa maçından sonra Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a, "Senden sezon sonunda Abdullah hocayı isteyeceğim" dediği belirtilirken iki taraf da iddialar karşısında sessizliğini korudu.
Özbek'in ise Avcı için yeni bir hamle daha yaptığı ve Gümüşdağ'a, "Abdullah hoca sezonu tamamlasın. Ama biz de izin verirseniz gelecek sezon kendisiyle çalışacağımızı açıklayalım. Size de tazminat ödeyelim" mesajını gönderdi. Gümüşdağ ise, "Şampiyonluğa giderken böyle bir izin vermemiz söz konusu değil" diyerek konuyu kapattı.
Özbek'in ise Avcı için yeni bir hamle daha yaptığı ve Gümüşdağ'a, "Abdullah hoca sezonu tamamlasın. Ama biz de izin verirseniz gelecek sezon kendisiyle çalışacağımızı açıklayalım. Size de tazminat ödeyelim" mesajını gönderdi. Gümüşdağ ise, "Şampiyonluğa giderken böyle bir izin vermemiz söz konusu değil" diyerek konuyu kapattı.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
''Avcı’yı bırakmayız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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