Yönetim istifa Riekerink istifa!

LiderBeşiktaş'la puan farkını ikiye indirme şansını yakalayan G.Saray, düşmeme mücadelesi verenönünde şok bir sonuca imza attı.ve'in yenildiği, F.Bahçe'nin puan kaybettiği haftada takımlarına şampiyonluk yolunda destek vermek isteyen sarı- kırmızılılar, İstanbul genelindeki kar yağışlı ve soğuk havaya rağmen'ya koştular. Maç öncesi de coşkulu bir şekilde tüm takımı tribünlere çağıran sarı-kırmızılı futbolseverlerin,tezahüratı Arena'da yankılandı. Ancak taraftarların tezahüratlarıyla ısıttığı Arena'da üst üste gelen şok Kayseri golleri tribünleri adeta buz kestirdi. Maçın başındaki olumlu hava 2'inci yarıda yerini ıslık, protesto ve istifa çağrılarına bıraktı.Gelmeyengol sonrası Arena tribünlerinde hep bir ağızdan,sesleri yükselmeye başladı. Başkan'i de hedef alan kızgın taraftarlar,diye bağırdı. Yenen iki kafa golünde hatası olduğu düşünülenda protestolardan nasibini aldı. Milli stoper 2'inci yarıda topu ayağına aldığı her pozisyonda ıslıklandı. Skoru 2-1 olunca ise sarı-kırmızılı tribünlerde daha gür bir sesle,tezahüratları Arena'yı inletti.