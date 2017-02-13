Yönetim istifa Riekerink istifa!
Dondurucu havaya rağmen tribünlere gelen 19 bin kişi, ilk yarıdaki 2-0’lık skorla adeta buz kesti. Yönetim ve Riekerink’e istifa çağrısı yapıldı; Başkan Dursun Özbek protesto edildi.
Lider Beşiktaş'la puan farkını ikiye indirme şansını yakalayan G.Saray, düşmeme mücadelesi veren Kayseri önünde şok bir sonuca imza attı. Beşiktaş ve Başakşehir'in yenildiği, F.Bahçe'nin puan kaybettiği haftada takımlarına şampiyonluk yolunda destek vermek isteyen sarı- kırmızılılar, İstanbul genelindeki kar yağışlı ve soğuk havaya rağmen TT Arena'ya koştular. Maç öncesi de coşkulu bir şekilde tüm takımı tribünlere çağıran sarı-kırmızılı futbolseverlerin, 'şampiyonluk' tezahüratı Arena'da yankılandı. Ancak taraftarların tezahüratlarıyla ısıttığı Arena'da üst üste gelen şok Kayseri golleri tribünleri adeta buz kestirdi. Maçın başındaki olumlu hava 2'inci yarıda yerini ıslık, protesto ve istifa çağrılarına bıraktı.
'BURASI BABANIN OTELİ DEĞİL!'
Gelmeyen gol sonrası Arena tribünlerinde hep bir ağızdan, "Yönetim istifa", "Riekerink istifa" sesleri yükselmeye başladı. Başkan Dursun Özbek'i de hedef alan kızgın taraftarlar, "Dursun Özbek burası babanın oteli değil" diye bağırdı. Yenen iki kafa golünde hatası olduğu düşünülen Semih Kaya da protestolardan nasibini aldı. Milli stoper 2'inci yarıda topu ayağına aldığı her pozisyonda ıslıklandı. Skoru 2-1 olunca ise sarı-kırmızılı tribünlerde daha gür bir sesle, "Yönetim ve Riekerink istifa" tezahüratları Arena'yı inletti.
'BURASI BABANIN OTELİ DEĞİL!'
Gelmeyen gol sonrası Arena tribünlerinde hep bir ağızdan, "Yönetim istifa", "Riekerink istifa" sesleri yükselmeye başladı. Başkan Dursun Özbek'i de hedef alan kızgın taraftarlar, "Dursun Özbek burası babanın oteli değil" diye bağırdı. Yenen iki kafa golünde hatası olduğu düşünülen Semih Kaya da protestolardan nasibini aldı. Milli stoper 2'inci yarıda topu ayağına aldığı her pozisyonda ıslıklandı. Skoru 2-1 olunca ise sarı-kırmızılı tribünlerde daha gür bir sesle, "Yönetim ve Riekerink istifa" tezahüratları Arena'yı inletti.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
Yorum
Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
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