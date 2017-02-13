U21 takımı 3-2 galip geldi

G.Saray U21 Futbol Takımı, Kayserispor ile oynadığı maçı 3-2 kazandı. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Kerem Çalışkan, Berk İsmail Ünsal ve Gökay Güney kaydetti. Kritik maçta üç puanı alan Galatasaray'ın U21 takımı oyuncuları maçtan sonra galibiyet sevincini taraftarlarla yaşadı. Kayseri cephesi ise üzüldü.