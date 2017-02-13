U21 takımı 3-2 galip geldi
G.Saray U21 Futbol Takımı, Kayserispor ile oynadığı maçı 3-2 kazandı. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Kerem Çalışkan, Berk İsmail Ünsal ve Gökay Güney kaydetti. Kritik maçta üç puanı alan Galatasaray'ın U21 takımı oyuncuları maçtan sonra galibiyet sevincini taraftarlarla yaşadı. Kayseri cephesi ise üzüldü.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
Yorum
Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
U21 takımı 3-2 galip geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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