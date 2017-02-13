Sneijder yoksa sorun var
Cimbom’un saha içindeki ‘futbol aklı’ olmayınca hücum yolları tıkandı.
Sakatlığı devam eden ve Rize'de sahada olması beklenen Wesley Sneijder'in Galatasaray için önemi bir kez daha ortaya çıktı. Hollandalı oyuncunun yokluğunda pas yapmakta zorlanan sarı-kırmızılı takım, Sneijder'in oynadığı karşılaşmalarda %62 galibiyet oranı tuttururken, yokluğunda ise bu oran %42'de kaldı. Orta alanın diğer kilit ismi Selçuk İnan da olmayınca Aslan atak başlatma konusunda sınıfta kaldı.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
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tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
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taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
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Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
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