Sneijder yoksa sorun var

Cimbom’un saha içindeki ‘futbol aklı’ olmayınca hücum yolları tıkandı.

Sakatlığı devam eden ve Rize'de sahada olması beklenen Wesley Sneijder'in Galatasaray için önemi bir kez daha ortaya çıktı. Hollandalı oyuncunun yokluğunda pas yapmakta zorlanan sarı-kırmızılı takım, Sneijder'in oynadığı karşılaşmalarda %62 galibiyet oranı tuttururken, yokluğunda ise bu oran %42'de kaldı. Orta alanın diğer kilit ismi Selçuk İnan da olmayınca Aslan atak başlatma konusunda sınıfta kaldı.