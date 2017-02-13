 Rodrigues ilk kez 11’de – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Rodrigues ilk kez 11’de

    Rodrigues ilk kez 11’de
    Sarı-kırmızılı ekibin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, Kayserispor maçının başlangıç kadrosunda yer alarak Süper Lig'de ilk kez 11'de sahaya çıktı. Yeni takımıyla ligde çıktığı 3 maçta da oyuna sonradan dahil olan Rodrigues, kupada ise Elazığspor maçında ikinci yarı süre almış, Anagold 24Erzincanspor müsabakasında ise 90 dakika sahada kalmıştı. Rodrigues bu maçta gol atmayı da başarmıştı.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:28
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