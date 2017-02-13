Rodrigues ilk kez 11’de
Sarı-kırmızılı ekibin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, Kayserispor maçının başlangıç kadrosunda yer alarak Süper Lig'de ilk kez 11'de sahaya çıktı. Yeni takımıyla ligde çıktığı 3 maçta da oyuna sonradan dahil olan Rodrigues, kupada ise Elazığspor maçında ikinci yarı süre almış, Anagold 24Erzincanspor müsabakasında ise 90 dakika sahada kalmıştı. Rodrigues bu maçta gol atmayı da başarmıştı.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
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tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
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taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
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Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
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