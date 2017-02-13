Rodrigues ilk kez 11’de

Sarı-kırmızılı ekibin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, Kayserispor maçının başlangıç kadrosunda yer alarak Süper Lig'de ilk kez 11'de sahaya çıktı. Yeni takımıyla ligde çıktığı 3 maçta da oyuna sonradan dahil olan Rodrigues, kupada ise Elazığspor maçında ikinci yarı süre almış, Anagold 24Erzincanspor müsabakasında ise 90 dakika sahada kalmıştı. Rodrigues bu maçta gol atmayı da başarmıştı.