Riekerink'in kaderi belli oluyor!
Galatasaray'da Kayserispor yenilgisi sonrası geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Jan Olde Riekerink ile ilgili karar yarın verilecek.
Hollandalı teknik adamın görevin devam edip etmeyeceğiyle ilgili Türk Telekom Arena'da, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri Ural Aküzüm, İsmail Sarıkaya, Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, başkan danışmanı Mehmet Özbek ve futbol direktörü Cenk Ergün'ün katılımıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Riekerink hakkında son karar, yarın gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısının ardından verilecek.
Öte yandan, Riekerink'in görevine son verilmesi ihtimaline karşı olası alternatifler üzerinde çalışmalar da başladı. Olası yeni teknik adamın, yerli bir isim olması fikrinin ağır bastığı aktarıldı.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:47
- Hadi bana eyvallah
Toplam 74
Yorum
burak ya beşiktaş kazanıyor diye alehine yapılan hatalar görünmüyor top mu oynuyosunuz da hakemden şikayet ediyosunuz
- Hadi bana eyvallah
Toplam 74
Yorum
burak böle kandırıyolar sizi hakem makem falan filan ligin ilk kaç haftası puan alamadınız sizi kandırıyolar sizde yiyin
- Dursun Özbek'ten Riekerink cevabı
Toplam 37
Yorum
zzkann12 ahmede rorigese vereceğin parayı sağlam bi stopere verseydiniz be sezon başında gs ye uyan br hoca bulsaydınız bugün bu durumda olmazdık.
Riekerink'in kaderi belli oluyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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