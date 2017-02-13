Riekerink'in kaderi belli oluyor!

Hollandalı teknik adamın görevin devam edip etmeyeceğiyle ilgili Türk Telekom Arena'da, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri Ural Aküzüm, İsmail Sarıkaya, Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, başkan danışmanı Mehmet Özbek ve futbol direktörü Cenk Ergün'ün katılımıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Riekerink hakkında son karar, yarın gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısının ardından verilecek.

Öte yandan, Riekerink'in görevine son verilmesi ihtimaline karşı olası alternatifler üzerinde çalışmalar da başladı. Olası yeni teknik adamın, yerli bir isim olması fikrinin ağır bastığı aktarıldı.