Riekerink'in görevine son verildi!

Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Kayserispor maçında alınan sonucun faturasını kardeşi Mehmet Özbek ile birlikte Riekerink'e fatura etti.



Sportif A.Ş.'nin diğer üyesi Levent Nazifoğlu ise, Riekerink'in görevine son verilmesine karşı çıktı. Buna rağmen Dursun Özbek, Hollandalı teknik adamın görevine son vermekte kararlı.



Sportif A.Ş.'de alınan bu karar, yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında da onaylanıp kesin sonuca bağlanacak.



EN GÜÇLÜ ADAY TUDOR!

Yolların ayrılmasının ardından Galatasaray'da yeni teknik direktör adayları da konuşulmaya başlandı. En güçlü adayın Karabükspor'u çalıştıran Igor Tudor olduğu öğrenildi. Tudor'da olumlu bir sonuç alınamazsa Hasan Şaş da olası alternatifler arasında gösteriliyor.