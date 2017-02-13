Riekerink'in görevine son verildi!
Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısında, teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevine son verilmesi kararı alındı.
Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Kayserispor maçında alınan sonucun faturasını kardeşi Mehmet Özbek ile birlikte Riekerink'e fatura etti.
Sportif A.Ş.'nin diğer üyesi Levent Nazifoğlu ise, Riekerink'in görevine son verilmesine karşı çıktı. Buna rağmen Dursun Özbek, Hollandalı teknik adamın görevine son vermekte kararlı.
Sportif A.Ş.'de alınan bu karar, yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında da onaylanıp kesin sonuca bağlanacak.
EN GÜÇLÜ ADAY TUDOR!
Yolların ayrılmasının ardından Galatasaray'da yeni teknik direktör adayları da konuşulmaya başlandı. En güçlü adayın Karabükspor'u çalıştıran Igor Tudor olduğu öğrenildi. Tudor'da olumlu bir sonuç alınamazsa Hasan Şaş da olası alternatifler arasında gösteriliyor.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:14
- Riekerink'in görevine son verildi!
Toplam 9
Yorum
1905 boş alana koşan yok, pres yapana destek olan yok, çoğu pres yapmaz, her oyuncu kendi bildiği gibi oynuyor. hiç bir kulüp joru 6ay tutmaz.
- Dursun Özbek'ten Riekerink cevabı
Toplam 41
Yorum
memet arsln Gaziantepspor Adanaspor 3. 0
- Riekerink'in görevine son verildi!
Toplam 9
Yorum
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Riekerink'in görevine son verildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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