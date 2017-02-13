Riekerink'i göndersek kimi bulacağız ki!
Hocanın değişmesiyle ilgili şu an, kim gelecek mesela? Yeni gelecek hoca da 3-4 hafta kaybettirecek. Alternatifleri tabii ki konuşuyoruz”
G.Saraylı yönetici Levent Nazifoğlu, Kayseri maçı sonrası yine çarpıcı açıklamalar yaptı. "Başarısız olunduğu zaman protestolar normaldir. Taraftarın elbette yönetimi, teknik dirktörü ve futbolcuları protesto etmek en doğal hakkı. Ancak bunu maç sonuna bıraksalar çok daha yerinde olur. Çünkü mücadele sırasında bu protestolar olduğunda takım normal olarak olumsuz etkileniyor" şeklinde konuştu.
ÖDEMELER İYİ GELMEMİŞ
Hoca konusundaki soruları yanıtlayan Nazifoğlu, "Hocanın değişimiyle ilgili şu anda kimi getirebiliriz ki? Bunun zarar vereceğini düşünüyoruz. Alternatifleri elbette konuşuyoruz. Kafa gollerine gelirsek uzun boylu stoper konusunda eksiğimiz olduğunu biliyoruz. Devre arasında bunun için ciddi çaba sarfetmiştik ama olmadı, alamadık. Ödemeler futbolculara iyi gelmedi demek ki. Futbolcular rahatladı galiba. Takımımız Sneijder'e çok alışmış, olmayınca takım bocalıyor" dedi.
ÖDEMELER İYİ GELMEMİŞ
Hoca konusundaki soruları yanıtlayan Nazifoğlu, "Hocanın değişimiyle ilgili şu anda kimi getirebiliriz ki? Bunun zarar vereceğini düşünüyoruz. Alternatifleri elbette konuşuyoruz. Kafa gollerine gelirsek uzun boylu stoper konusunda eksiğimiz olduğunu biliyoruz. Devre arasında bunun için ciddi çaba sarfetmiştik ama olmadı, alamadık. Ödemeler futbolculara iyi gelmedi demek ki. Futbolcular rahatladı galiba. Takımımız Sneijder'e çok alışmış, olmayınca takım bocalıyor" dedi.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
Yorum
Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
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