Riekerink gidiyor, o isim geliyor
Spor yazarı ve yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray için flaş bir iddiayı gündeme getirdi.
Spor yazarı ve yorumcusu Levent Tüzemen, A Spor'da katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'a karşı aldığı 2-1'lik yenilgiyi değerlendiren Levent Tüzemen, flaş bir iddiayı gündeme getirdi.
Levent Tüzemen yaptığı açıklamada Galatasaray'da artık Jan Olde Riekerink'in görev yapmaması gerektiğini söylerken, Salı günü Hasan Şaş'ın görevde olacağını duyduğunu söyledi.
Tüzemen konuyla ilgili, ''Galatasaray Yönetimi'nin yerinde olsa Riekerink'i artık Florya'dan içeri sokmam. Hasan Şaş'ın salı günü göreve başlayacağını duydum. Ben öyle duydum locada...'' ifadelerini kullandı. Hasan Şaş'ın adı geçtiğimiz günlerde de sarı-kırmızılı takımla anılmıştı.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:26
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
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Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
Yorum
Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
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