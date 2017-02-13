 Özbek’in oteli kamp yeri oldu – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Özbek’in oteli kamp yeri oldu

    Özbek’in oteli kamp yeri oldu
    , maçı öncesi kamp yeri olarak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelini seçti. Sarı-kırmızılılar maçtan bir gün önce Gayrettepe'de bulunan Point Otel'e gelerek dinlenmeye çekildi. Kayserispor kritik maç öncesi başkan Özbek'in otelini seçerken, bu tercih oldukça ilginç karşılandı. Sarı-kırmızılı futbolcular, maç günü ise moralli şekilde otelden stada geçtiler.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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