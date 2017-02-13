 Kayıp aranıyor! – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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HEPSİ
    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Kayıp aranıyor!

    Kayıp aranıyor!
    'da 1 dakika bile oynamadan kiralık kontratı feshedilen , Fransa'da geri döndüğü kulübü 'ta da hala sahaya çıkamadı. 26 yaşındaki golcünün tedavisinin sürdüğü açıklanırken, ne zaman döneceği ise belirsiz. İzlandalı futbolcu, daha önceki açıklamasında, sakatlığı nedeniyle kariyerinin tehlikede olduğunu bildirmişti.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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