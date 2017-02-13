Kafa travması!
Ligin en çok kafa golü yiyen takımı olan Cimbom yine bu sıkıntısının kurbanı oldu. Galatasaray rakibine 2-1 yenilirken taraftarlar ‘istifa’ sesleriyle TT Arena’yı inletti.
Galatasaray, rakipleri Beşiktaş, Başakşehir ve F.Bahçe'nin puan kaybettiği haftada öyle bir fırsat tepti ki evlere şenlik! Zirve ile puan farkını kapatmak için kendi taraftarı önünde çıktığı Kayserispor maçında Mabiala ve Levent'in kafa gollerine engel olamayıp 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşattı. Aslan, ayrıca kronik hastalığını da sürdürdü!
EN FARKLI ZAFERİ ALMIŞTI
Ligde 20 golün 12'sini kafa topundan yiyen Cimbom, Akhisar karşısında 6-0'lık skorla sezonun en farklı galibiyetini almasının ardından istikrarsız gidişatına devam etti. Rakiplerinden sonra oynamanın rahatlığıyla maça çıkmasına rağmen avantaj kaçırdı.
KAYSERİ'DEN 3. YENİLGİ
Aslan, lig tarihi boyunca rakibine 3. kez yenildi. İlk olarak 1973-74 sezonunda 2-0 kaybeden Cimbom, diğer mağlubiyetini ise 2013-14 sezonunda (1-0) almıştı.
10 GOL BÜYÜKLERE
Ligde bu sezon 20 gole ulaşan Kayserispor, bunların 10'unu G.Saray ve F.Bahçe'ye attı. Sezonun ilk yarısında F.Bahçe ile 3-3, G.Saray'la 1-1 kalan Kayseri, Fener'i 7, Cimbom'u 3 kez vurdu.
UMUT BU KEZ RAKİP
Umut Bulut, 4 sene formasını giydiği G.Saray'a bu kez rakip olarak sahaya çıktı. Kayseri'ye sezon başında giden forvet, bu kez başka bir sarı-kırmızılı formayla Arena'ya çıktı.
NİGEL KAZASIZ ATLATTI
Maça sarı kart cezası sınırında çıkan Nigel De Jong mücadeleyi kazasız tamamladı. Hollandalı futbolcu sarı kart görse cezalı olacak ve Rize'de görev yapamayacaktı.
LİNNES'İN TAYİNİ ÇIKTI
Geçen sezonun devre arasında alınan sağ bek Martin Linnes, dün solda görev yaptı. Sabri sağ beke geçerken, Carole'ün yokluğunda Linnes sol bekte yer aldı.
Savaş ÇORLU
EN FARKLI ZAFERİ ALMIŞTI
Ligde 20 golün 12'sini kafa topundan yiyen Cimbom, Akhisar karşısında 6-0'lık skorla sezonun en farklı galibiyetini almasının ardından istikrarsız gidişatına devam etti. Rakiplerinden sonra oynamanın rahatlığıyla maça çıkmasına rağmen avantaj kaçırdı.
KAYSERİ'DEN 3. YENİLGİ
Aslan, lig tarihi boyunca rakibine 3. kez yenildi. İlk olarak 1973-74 sezonunda 2-0 kaybeden Cimbom, diğer mağlubiyetini ise 2013-14 sezonunda (1-0) almıştı.
10 GOL BÜYÜKLERE
Ligde bu sezon 20 gole ulaşan Kayserispor, bunların 10'unu G.Saray ve F.Bahçe'ye attı. Sezonun ilk yarısında F.Bahçe ile 3-3, G.Saray'la 1-1 kalan Kayseri, Fener'i 7, Cimbom'u 3 kez vurdu.
UMUT BU KEZ RAKİP
Umut Bulut, 4 sene formasını giydiği G.Saray'a bu kez rakip olarak sahaya çıktı. Kayseri'ye sezon başında giden forvet, bu kez başka bir sarı-kırmızılı formayla Arena'ya çıktı.
NİGEL KAZASIZ ATLATTI
Maça sarı kart cezası sınırında çıkan Nigel De Jong mücadeleyi kazasız tamamladı. Hollandalı futbolcu sarı kart görse cezalı olacak ve Rize'de görev yapamayacaktı.
LİNNES'İN TAYİNİ ÇIKTI
Geçen sezonun devre arasında alınan sağ bek Martin Linnes, dün solda görev yaptı. Sabri sağ beke geçerken, Carole'ün yokluğunda Linnes sol bekte yer aldı.
Savaş ÇORLU
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
Yorum
Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
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