Kafa travması!

rakipleri'nin puan kaybettiğihaftada öyle bir fırsat tepti kiZirve ile puan farkını kapatmakiçin kendi taraftarı önünde çıktığıKayserispor maçındakafa gollerine engel olamayıpkaybedensarı-kırmızılılar taraftarına büyükhayal kırıklığı yaşattı. Aslan, ayrıcakronik hastalığını da sürdürdü!Ligde 20 golün 12'sini kafa topundanyiyen Cimbom,karşısında'lık skorla sezonun en farklı galibiyetinialmasının ardından istikrarsızgidişatına devam etti. Rakiplerinden sonraoynamanın rahatlığıyla maça çıkmasınarağmenAslan, lig tarihi boyunca rakibine 3. kez yenildi. İlk olarak 1973-74 sezonunda 2-0 kaybeden Cimbom, diğer mağlubiyetini ise 2013-14 sezonunda (1-0) almıştı.Ligde bu sezon 20 gole ulaşan Kayserispor, bunların 10'unu G.Saray ve F.Bahçe'ye attı. Sezonun ilk yarısında F.Bahçe ile 3-3, G.Saray'la 1-1 kalan Kayseri, Fener'i 7, Cimbom'u 3 kez vurdu.Umut Bulut, 4 sene formasını giydiği G.Saray'a bu kez rakip olarak sahaya çıktı. Kayseri'ye sezon başında giden forvet, bu kez başka bir sarı-kırmızılı formaylaçıktı.Maça sarı kart cezası sınırında çıkan Nigel De Jong mücadeleyi kazasız tamamladı.futbolcu sarı kart görse cezalı olacak vegörev yapamayacaktı.Geçen sezonun devre arasında alınan sağ bek, dün solda görev yaptı. Sabri sağ beke geçerken,yokluğunda Linnes sol bekte yer aldı.