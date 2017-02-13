 Havadan gelen kriz – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Havadan gelen kriz

    Havadan gelen kriz

    ’ın bu sezon Süper Lig’de yediği 20 golün 12’si duran toptan geldi. Hava topu krizi Kayseri maçında da sürdü. Mabiala ve Levent hataları affetmedi.

    Süper Lig'de 20. hafta maçında sahasında Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray, 29. dakikada Larrys Mabiala'dan ve 45+4. dakikada Levent Gülen'den şok bir kafa gol yedi. Deniz Türüç'ün kullandığı kornerlere kafayı vuran Mabiala ve Levent topu ağlara gönderirken Süper Lig'de bu sezon 20. golünü yemiş oldu. Galatasaray yediği gollerin yarısından fazlasını kafayla yerken Mabiala ve Levent'in attığı gollerle bu sayı 12'ye çıktı. Böylece Galatasaray yediği gollerin %60'ını kafayla yemiş oldu. Özellikle ikinci yarıda 'un kazandığı duran toplarda sarı-kırmızılı savunma oyuncularının büyük panik yaşadıkları da gözlendi. Ayrıca Galatasaray taraftarları da futbolcular etkisiz oyunları nedeniyle protesto etti.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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