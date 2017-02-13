Havadan gelen kriz
Galatasaray’ın bu sezon Süper Lig’de yediği 20 golün 12’si duran toptan geldi. Hava topu krizi Kayseri maçında da sürdü. Mabiala ve Levent hataları affetmedi.
Süper Lig'de 20. hafta maçında sahasında Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray, 29. dakikada Larrys Mabiala'dan ve 45+4. dakikada Levent Gülen'den şok bir kafa gol yedi. Deniz Türüç'ün kullandığı kornerlere kafayı vuran Mabiala ve Levent topu ağlara gönderirken Galatasaray Süper Lig'de bu sezon 20. golünü yemiş oldu. Galatasaray yediği gollerin yarısından fazlasını kafayla yerken Mabiala ve Levent'in attığı gollerle bu sayı 12'ye çıktı. Böylece Galatasaray yediği gollerin %60'ını kafayla yemiş oldu. Özellikle ikinci yarıda Kayserispor'un kazandığı duran toplarda sarı-kırmızılı savunma oyuncularının büyük panik yaşadıkları da gözlendi. Ayrıca Galatasaray taraftarları da futbolcular etkisiz oyunları nedeniyle protesto etti.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
Yorum
Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
Havadan gelen kriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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