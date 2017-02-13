G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu

Galatasaray yöneticisi Cengiz Özyalçın'ın Kayserispor maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Sarı Kırmızılı taraftarlarla tartışma yaşadı. Özyalçın konuşurken beyaz mendil sallayıp İstifa edin tezahüratı yapan taraftarlar Hollanda Ligi'nin altyapı hocasını takımın başına getirdiniz yazıklar olsun hepinize. Alın hocayı görevden. Bu mu Galatasaray'ın hak ettiği dediler.







"BENİM ŞANSSIZLIĞIM BU"

Cengiz Özyalçın maçtan sonra şunları söyledi, "8 puanlık bir maçtı. Başakşehir, Beşiktaş yenilmiş. Fenerbahçe berabere kalmış ise Galatasaray'ın kazanması gerekirdi. Zor bir hafta oldu. Benim de şansıma zor maçlardan sonra sizlerle beraber olup maçı anlatmak sanırım. Hakikaten kritik ve zor bir maçtı. Kayserispor'u tebrik ediyorum. Neden Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ve kupada aldıkları galibiyetlerle çıkıştalardı. Ancak onların yükselen grafiğine rağmen bizim için 8 puanlık maçtı ve kazanmamız gerekiyordu."



"TEPKİLER DOĞAL..."

"Söylemek istediğim konu şu Taraftarın bu tepkisini ben normal karşılıyorm. Ben demokrat adamım. Taraftar her şeye rağmen bizim veli nimetimiz. Karda, kışta, uzaktan, yakından gelerek takımını motive eden insanlardır. Bu şekilde söylemleri olabilir, benim için doğal. Neden Doğal olmasını şöyle karşılıyorum, zafer, zafere inananlarındır. Bizim taraftarımız olmazsa olmazımızdır."



"BU SÜREÇTE YÖNETİCİLİK ZOR"

"Bu süreçte yöneticilik zor. Çünkü hayattaki her şey gibi spor ekonomiye özdeş. Galatasaray çok zorlu bir süreçten geçiyor. Galatasaray'ın bugüne kadarki ekonomik koşulları belli. Bunun büyük bir kısmı hallolacak. Biz de Galatasaray'ın başarılı olmasını isteriz ama bizden sonra geleceklere kaos dolu bir ekonomi bırakmamalıyız. Takımın ne eksiği var biliyoruz. Galatasaray'ın zaafı yan toplar. Bunlar teknik konular tabii. Ekonomik zorlukların büyük kısmı halloldu. Divan toplantısında Galatasaray'ın nereden nereye geldiğini başkanımız anlattı"



Bu sırada ilk yarının son saniyesinde Kayserispor'un kazandığı korner öncesinde sarı kırmızılı taraftarlar "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın." diyerek takımlarını protesto etti.







"İSTİFA SESLERİ"

Medipol Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Başkan Dursun Özbek, yönetim ve Teknik Direktör Riekerink aleyhine tezahüratlarda bulunan Galatasaraylı taraftarlar, bugün ilk kez TT Arena'da 'istifa' diye bağırdılar. İlk yarının son dakikalarında futbolcuları protesto eden ve 'sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın' diyen Galatasaraylı taraftarlar, ikinci yarıda futbolcuların yanı sıra Başkan Dursun Özbek, yönetim ve Teknik Direktör Riekerink'i de protesto etti. Uzun süre yönetimi, başkanı ve Riekerink'i istifaya davet eden taraftarlar, Eren Derdiyok'un 89. dakikadaki golünden sonra da protestolarını sürdürdü.