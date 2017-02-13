G.Saray'ın golü iptal edildi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Galatasaray Kayserispor maçının son dakikaları nefes kesti. İlk yarıyı 2-0 yenik kapatan Galasaray'da Eren Derdiyok 89'da farkı 1'e indiren golü atarak sarı kırmızılıları umutlandırdı.

Maçın sonuna 4 dakika ilave edilirken sarı-kırmızılılar 90+2'de Podolski ile topu ağlara gönderdi ancak hakem Hüseyin Göçek golden önce faulü tespit etti.

Bruma'nın sağ kanattan iki Kayserisporlu futbolcuyu çalımladıktan sonra ceza sahasına yerden ortasını gönderdi. Eren Derdiyok topa hareketlendiği sırada Kayserisporlu Levent Gülen yerde kaldı. Pozisyonun devamında Podolski topu ağlara gönserse de Cimbom'un beraberlik sevinci çalan düdükle yarım kaldı. Bu pozisyon karşılaşmadaki tek tartışmalı pozisyon olurken, sarı-kırmızılı taraftarlar hakem Göçek'e tepki gösterdi.



EREN DERDİYOK: "FAULLE ALAKASI YOK"

Karşılaşma sonrası pozisyonu değerlendiren Eren, "İkinci yarı bir şeyler denemeye çalıştık, hakem golü verse belki maçı çevirebilirdik. Üzücü bir durum. İçeride de kısaca gördüm. Dokunuyorum belki ama başka bir şey yok, kendini yere bırakıyor, yapacak bir şey yok, hakemin kararı." dedi. Maça kötü başladıklarını söyleyen Eren, "İki tane de kornerden gereksiz gol yedik. Bu üzücü durum. Çok önemli bir maçı kaybettik. Son iki pozisyon vardı ama verilmeyen gol pozisyonun faulle alakası yoktu. O zaman bu tarz pozisyonlar hep faul olacak. Maalesef son pozisyonu belki ağrım olduğundan, belki de kafa olarak iyi değerlendiremedim. Başımızı kaldırıp yola devam edeceğiz, maratonun sonuna doğru geliyoruz. Bu tür maçlarda herkes %100 ile oynamalı. Golleri yedikten sonra da moral olarak çöktük." diye konuştu.