 Galatasaray, İsrail deplasmanında – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Galatasaray, İsrail deplasmanında

    Galatasaray, İsrail deplasmanında

    Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşacak.

    Uluslararası Hadar Yosef Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

    Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda rakibine üstünlük sağlayarak 1 Mart Çarşamba günü sahasında oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi avantaj yakalamak istiyor.

    Galatasaray HDI Sigorta, turu geçmesi durumunda Fakel Novy Urengoy (Rusya) - TIF Viking (Norveç) eşleşmesinin galibiyle finale kalma mücadelesi verecek.

    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:20
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