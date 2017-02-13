Galatasaray, İsrail deplasmanında
Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda rakibine üstünlük sağlayarak 1 Mart Çarşamba günü sahasında oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi avantaj yakalamak istiyor.
Galatasaray HDI Sigorta, turu geçmesi durumunda Fakel Novy Urengoy (Rusya) - TIF Viking (Norveç) eşleşmesinin galibiyle finale kalma mücadelesi verecek.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:20
- Dursun Özbek'ten Riekerink cevabı
Toplam 25
Yorum
dursun özbeke cöpciler başkanını tebrik ediyorum isdedigini yaptı -gurtulmagın tek adayı transfer yapmal şapionlukun tek ismi F.TORRES
- Kafa travması!
Toplam 28
Yorum
ASLAN1905 HIRS YOK TAKIM RUHU YOK BU BÖYLE YÜRÜMEZ DURSUN ÖZBEK BİR SEYLER YAPMIYACAKSAN YAPAMIYORSAN İSTİFA ETDE KURTULALIM
- Akhisar’dan altın vuruş
Toplam 2
Yorum
Bura da Yumlu konuşulmalı Bence Yumlu'nun aldığı paradan fazlası Akhisar'ın kasasına girdi bu galibiyetle.
Galatasaray, İsrail deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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