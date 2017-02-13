Cimbom'a Banvit darbesi!
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 18.haftasında Banvit, Galatasaray Odeabank'ı 79-64 mağlup etti.
Maça hızlı başlayan Galatasaray Odeabank, Schilb ve Sinan Güler'in sayılarıyla 3. dakikayı 8-2 önde geçti. Banvit Orelik'in sayılarıyla 5. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: (8-10). Periyotun kalan bölümünde Micov, Göksenin Köksal ikilisi ile etkili olan sarı-kırmızılı ekip ilk çeyreği 26-21 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte sert savunmasıyla öne çıkan Galatasaray Odeabank, ilk yarıda son beş dakikaya 34-30 önde girdi. Furkan Korkmaz, Theodore ve Tolga Geçim'la sayılar bulmaya başlayan Banvit, soyunma odasına 45-40 önde gitti.
Galatasaray Odeabank, üçüncü periyotta Micov'un etkili oyunuyla 12-0'lık seri yakaladı ve 25. dakikayı 52-45 önde geçti. Banvit , Tolga Geçim, Kulig ve Theodore'nin basketleriyle son çeyreğe 58-55 önde girdi.
Final periyoduna Tolga Geçim, Kulig ve Theodore'nin basketleriyle başlayan Banvit ,33. dakikada skoru 64-55'e getirdi. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi salondan 15 sayı farkla 79-64 galip ayrıldı.
Salon: Kara Ali Acar
Hakemler: Murat Biricik, Zafer Yılmaz, Osman Sinan İşgüdar
Banvit: Muric 3, Kulig 13, Tolga Geçim 12, Hasan Emir Gökalp, Orelik 19, Metehan Akyel, Merthan Mutlu, Vidmar 3, Chappell 2, Furkan Korkmaz 8, Theodore 19
Galatasaray Odeabank: Preldzic, Micov 16, Rodriguez 3, Tyus 13, Can Korkmaz 1, Schilp 5, Ege Arar, Orhan Haciyeva, Pleiss 8, Sinan Güler 8, Diebler, Göksenin Köksal 10
1.Periyot: 21-26
Devre: 45-40
3.Periyot: 58-55
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:56
- Hadi bana eyvallah
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TUNCAY ILKER AYKUT KOCAMAN TEKNIK DIREKTOR:EMRE BELOZOGLU YARDIMCISI OLSA FENERBAHCEYI KİMSE TUTAMAZ
- ''Riekerink'i göndersek kimi bulacağız ki!''
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Yorum
galatasaray siz kendiniz yerine geleceklere bakın
- Riekerink'in görevine son verildi!
Toplam 33
Yorum
Mehmet Yani rikerink giderse ne değişecek kaliteli bir teknik direktör gelmedikten sonra ne farkeder Fatih terim oda gelmez Hamza hoca geri gelsin
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