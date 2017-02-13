Boyumuz yetmedi
Hafta arası “Galatasaray’da son 10 yılın en iyi yabancı teknik direktörüyüm” diyen Riekerink, Kayserispor yenilgisini stoperlerinin boyunun kısa olmasına bağladı.
Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in kaybettiği, Fenerbahçe'nin de beraberlik alarak takıldığı hafta evinde Kayserispor'a yenilerek 11 puanlık fırsatı elinin tersiyle itti. Eleştirilerin hedefine oturtulan Jan Olde Riekerink, puan olarak zirveye yaklaşma baskısının oyunlarını olumsuz etkilediğini söyledi. Hollandalı çalıştırıcı "Puan farkını indirmemiz için çok önemli bir fırsattı. Evimizde oynuyorduk ama ne yazık ki kaybettik" ifadelerini kullandı. Kalesinde gördüğü 20 golün 12'sini kafa vuruşlarından gelen Cimbom'da Riekerink'e bu soru da yöneltildi. Cevabı ise şöyle devam etti:
'İSTİFA ETMEM'
"Sezon başında adam markajı yapıyorduk sonra alan markajına döndük. Biraz iyi gitti. Boy anlamında sıkıntılıyız" dedi. Riekerink rakiplerinin puan kaybettiği haftada oyuna yeterince agresif başlamadıklarını itiraf etti. Hollandalı teknik direktör "Maça daha istekli daha arzulu başlamamız gerekiyordu. Agresiflik olarak eksikliğimiz vardı. Böyle maçlarda erken gol bulamazsanız rakibin de direnci artıyor. Biz rakip kalede baskı kuramayınca Kayserispor da ataklar yapmaya başladı. Kötü yenildik."
Riekerink'e "İstifa edecek misiniz?" diye soruldu. Deneyimli teknik adam "35 senedir bu işin içindeyim. Tepkiler normal. Kötü zamanlarda bunlar olabilir, alışığım. Yenilgimizin sebebi sistemle alakalı değil" dedi.
RİEKERİNK REKOR KIRDI!
Cimbom son 5 yılda bir sezon içinde evinde en fazla 2 mağlubiyet almıştı. Ancak Jan Olde Riekerink yönetimindeki Cimbom dün bu rekoru kırdı!.. Bu sezon evinde Trabzonspor ve Başakşehir'e mağlup olan sarı-kırmızılılar dün de ligin alt sıralarında yer alan Kayserispor'a boyun eğdi. Evinde 3. yenilgisini aldı.
ZAAFLARINI BİLİYORDUK
Kayseri'de Galatasaray galibiyeti sonrası yardımcı antrenör Hakan Ertürk konuştu. Ertürk "G.Saray'ı iyi analiz etmiştik. Zaaflarını biliyorduk. Bunları da değerlendirdik. Bizim için çok değerli bir galibiyet oldu. Ligde kalmak istiyoruz. Seri galibiyetler almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
'İSTİFA ETMEM'
"Sezon başında adam markajı yapıyorduk sonra alan markajına döndük. Biraz iyi gitti. Boy anlamında sıkıntılıyız" dedi. Riekerink rakiplerinin puan kaybettiği haftada oyuna yeterince agresif başlamadıklarını itiraf etti. Hollandalı teknik direktör "Maça daha istekli daha arzulu başlamamız gerekiyordu. Agresiflik olarak eksikliğimiz vardı. Böyle maçlarda erken gol bulamazsanız rakibin de direnci artıyor. Biz rakip kalede baskı kuramayınca Kayserispor da ataklar yapmaya başladı. Kötü yenildik."
Riekerink'e "İstifa edecek misiniz?" diye soruldu. Deneyimli teknik adam "35 senedir bu işin içindeyim. Tepkiler normal. Kötü zamanlarda bunlar olabilir, alışığım. Yenilgimizin sebebi sistemle alakalı değil" dedi.
RİEKERİNK REKOR KIRDI!
Cimbom son 5 yılda bir sezon içinde evinde en fazla 2 mağlubiyet almıştı. Ancak Jan Olde Riekerink yönetimindeki Cimbom dün bu rekoru kırdı!.. Bu sezon evinde Trabzonspor ve Başakşehir'e mağlup olan sarı-kırmızılılar dün de ligin alt sıralarında yer alan Kayserispor'a boyun eğdi. Evinde 3. yenilgisini aldı.
ZAAFLARINI BİLİYORDUK
Kayseri'de Galatasaray galibiyeti sonrası yardımcı antrenör Hakan Ertürk konuştu. Ertürk "G.Saray'ı iyi analiz etmiştik. Zaaflarını biliyorduk. Bunları da değerlendirdik. Bizim için çok değerli bir galibiyet oldu. Ligde kalmak istiyoruz. Seri galibiyetler almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
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Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
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