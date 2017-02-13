 Aslan’ın rakibi Banvit – Fotomaç – 13 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Şubat 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Aslan’ın rakibi Banvit

    Aslan’ın rakibi Banvit
    Spor Toto Basketbol Ligi'nde 18. haftanın kapanış maçında, THY Euroleague'de Barcelona'yı deviren G.Saray, Bandırma'da Banvit'e 20.00'de konuk olacak. 28 puanla 6. sıradaki Aslan'ın, 29 puanlı rakibiyle maçı beIN Sports 3'ten yayınlanacak.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:01
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aslan’ın rakibi Banvit haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.