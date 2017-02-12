Tolga Ciğerci 83 gün sonra sahada

Sarı-kırmızılı formayla son resmi maçına, Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde çıkan Tolga Ciğerci, bu müsabakanın ardından ilk kez

bir resmi maçta sahaya çıktı.



Tolga Ciğerci, 20 Kasım 2016 tarihinde oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından 83 gün sonra tekrar süre aldı.