 Tolga Ciğerci 83 gün sonra sahada – Fotomaç – 12 Şubat 2017 Tolga Ciğerci 83 gün sonra sahada" /> Tolga Ciğerci 83 gün sonra sahada" />
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    83 gün sonra sahada

    Tolga Ciğerci 83 gün sonra sahada

    Riekerink'in ilk 11'de şans verdiği , sakatlığı sonrası uzun bir aranın ardından yeniden formasına kavuştu.

    Sarı-kırmızılı formayla son resmi maçına, Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde çıkan , bu müsabakanın ardından ilk kez
    bir resmi maçta sahaya çıktı.

    Tolga Ciğerci, 20 Kasım 2016 tarihinde oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından 83 gün sonra tekrar süre aldı.

    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:10
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