Tolga Ciğerci 83 gün sonra sahada
Riekerink'in ilk 11'de şans verdiği Tolga Ciğerci, sakatlığı sonrası uzun bir aranın ardından yeniden formasına kavuştu.
Sarı-kırmızılı formayla son resmi maçına, Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde çıkan Tolga Ciğerci, bu müsabakanın ardından ilk kez
bir resmi maçta sahaya çıktı.
Tolga Ciğerci, 20 Kasım 2016 tarihinde oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından 83 gün sonra tekrar süre aldı.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:10
- Tek kelimeyle ŞAHANE
Toplam 17
Yorum
doktor ahmet: evet fenerliyim ama hasetlikle alakası yok ahmet bey. osmanlı baskılı oynamış .ha ts de iyi oynayan yaokmuydu vardı oda kaleci onurdu
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
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Yorum
GS58 GALASARAYDA YÖNETİM VE TEKNİK HEYETİN KOMPLESİ DEĞİŞMESİ LAZIM ÇOK VASAT BİR FUTBOL OYNUYOR VE BERBAT ÖTESİ Bİ ANLAYIŞLARI VAR.
- Tek kelimeyle ŞAHANE
Toplam 17
Yorum
bzhtyi Doktor gozluk tak sen sahayi gordunmu? Ayrica haticeler onemsiz neticelere bakar
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