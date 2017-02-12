Tam zamanı şimdi

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Bugün saat 19.00’da Kayseri’yi konuk edecek olan sarı-kırmızılılar kazanarak farkı 2’ye indirmek istiyor. Riekerink, öğrencilerine, ‘fırsatı kaçırmayın’ dedi.
Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray lige döndü. Sarı-kırmızılı ekip, bugün Türk Telekom Arena'da Kayserispor'u ağırlayacak. Hüseyin Göçek'in yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Cuma akşamı Beşiktaş'ın Kardemir Karabükspor'a yenilmesiyle farkı 2'ye düşürme fırsatı yakalayan sarı-kırmızılı ekipte, galibiyetten başka bir sonuç düşünülmüyor.
LİDERLİĞİ ALACAĞIZ
Beşiktaş'ın Karabükspor'la oynadığı maçı oyuncularıyla birlikte izleyen Jan Olde Riekerink'in "İşte fırsat ayağımıza kadar geldi. Bunu değerlendirip farkı kapatmalıyız. 2 hafta sonra evimizde oynayacağımız Beşiktaş maçında da liderliği alırız" dediği öğrenildi. Öte yandan bu karşılaşma 17. basamakta yer alan Kayserispor açısından da büyük önem taşıyor.
F.BAHÇE'YE 4 ATTI
Ligin 19. Haftasında Fenerbahçe'yi evinde 4-1 yenerek büyük sükse yapan Kayseri, Galatasaray'ı da mağlup ederek başarısının rastlantı olmadığını göstermek istiyor. Ligin ilk yarısında Yasin'in golüne Welliton ile yanıt verip güçlü rakibi ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Sergen Yalçın'la ateş hattından çıkmanın planlarını yapıyor.
KAYSERİ 2 KEZ KAZANDI
Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde 41 kez birbirlerine rakip oldu. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 25 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 2 kez galip gelebildi. 13 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda İstanbul ekibi 87 kez fileleri havalandırırken, Kayseri temsilcisi ise 29 gol kaydetti.
EREN KULÜBEDE
G.Saray'da sakatlar kervanına eklenen Eren Derdiyok, dün taktik idmanda takımla çalışınca Riekerink tarafından 18 kişilik maç kadrosuna alındı. Hollandalı hoca, ağrıları olan Ahmet Çalık'ı da kulübeye çekerken, Selçuk'u riske etmedi ve Rize maçını düşünerek kadrodan çıkardı.
7 MAÇTA 26 GOL ATTI
İç sahada bir başka oynayan Galatasaray son 7 iç saha maçında rakiplerine tam 26 gol attı. Maç başına 19.71 şut ve 10.43 gol ortalamasına imza attı. 550.57 gibi yüksek bir isabetli pas ortalaması yakalayan Cimbom bu maçların 6'sını kazandı, bir tanesinde berabere kaldı.
OFSAYT REKORU KAYSERİ'DE
Süper Lig'de bu sezon en çok ofsaytta kalan takım Kayseri oldu. Kayseri 19 hafta sonunda 50 kez ofsaytta kalırken Welliton 31 kez ofsayt pozisyonunda kalıp bu alanda ilk sırayı kimselere kaptırmadı!
Savaş ÇORLU
LİDERLİĞİ ALACAĞIZ
Beşiktaş'ın Karabükspor'la oynadığı maçı oyuncularıyla birlikte izleyen Jan Olde Riekerink'in "İşte fırsat ayağımıza kadar geldi. Bunu değerlendirip farkı kapatmalıyız. 2 hafta sonra evimizde oynayacağımız Beşiktaş maçında da liderliği alırız" dediği öğrenildi. Öte yandan bu karşılaşma 17. basamakta yer alan Kayserispor açısından da büyük önem taşıyor.
F.BAHÇE'YE 4 ATTI
Ligin 19. Haftasında Fenerbahçe'yi evinde 4-1 yenerek büyük sükse yapan Kayseri, Galatasaray'ı da mağlup ederek başarısının rastlantı olmadığını göstermek istiyor. Ligin ilk yarısında Yasin'in golüne Welliton ile yanıt verip güçlü rakibi ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Sergen Yalçın'la ateş hattından çıkmanın planlarını yapıyor.
KAYSERİ 2 KEZ KAZANDI
Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde 41 kez birbirlerine rakip oldu. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 25 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 2 kez galip gelebildi. 13 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda İstanbul ekibi 87 kez fileleri havalandırırken, Kayseri temsilcisi ise 29 gol kaydetti.
EREN KULÜBEDE
G.Saray'da sakatlar kervanına eklenen Eren Derdiyok, dün taktik idmanda takımla çalışınca Riekerink tarafından 18 kişilik maç kadrosuna alındı. Hollandalı hoca, ağrıları olan Ahmet Çalık'ı da kulübeye çekerken, Selçuk'u riske etmedi ve Rize maçını düşünerek kadrodan çıkardı.
7 MAÇTA 26 GOL ATTI
İç sahada bir başka oynayan Galatasaray son 7 iç saha maçında rakiplerine tam 26 gol attı. Maç başına 19.71 şut ve 10.43 gol ortalamasına imza attı. 550.57 gibi yüksek bir isabetli pas ortalaması yakalayan Cimbom bu maçların 6'sını kazandı, bir tanesinde berabere kaldı.
OFSAYT REKORU KAYSERİ'DE
Süper Lig'de bu sezon en çok ofsaytta kalan takım Kayseri oldu. Kayseri 19 hafta sonunda 50 kez ofsaytta kalırken Welliton 31 kez ofsayt pozisyonunda kalıp bu alanda ilk sırayı kimselere kaptırmadı!
Savaş ÇORLU
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
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