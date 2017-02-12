Selçuk İnan kadroya alınmadı
Fenerbahçe ile oynanan maçta sakatlanan Tolga Ciğerci tamamen iyileşti. Yaklaşık 3 aydır forma giyemeyen Ciğerci bu hafta içi Eyüpspor ile oynanan maçta süre aldı ve hazır olduğunu gösterdi. Riekerink, ağrıları azalmasına rağmen Selçuk'u Rizespor maçına sakladı.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
Selçuk İnan kadroya alınmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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