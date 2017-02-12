Selçuk İnan kadroya alınmadı

Fenerbahçe ile oynanan maçta sakatlanan Tolga Ciğerci tamamen iyileşti. Yaklaşık 3 aydır forma giyemeyen Ciğerci bu hafta içi Eyüpspor ile oynanan maçta süre aldı ve hazır olduğunu gösterdi. Riekerink, ağrıları azalmasına rağmen Selçuk'u Rizespor maçına sakladı.