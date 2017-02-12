 Selçuk İnan kadroya alınmadı – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Selçuk İnan kadroya alınmadı

    Selçuk İnan kadroya alınmadı
    Fenerbahçe ile oynanan maçta sakatlanan Tolga Ciğerci tamamen iyileşti. Yaklaşık 3 aydır forma giyemeyen Ciğerci bu hafta içi Eyüpspor ile oynanan maçta süre aldı ve hazır olduğunu gösterdi. Riekerink, ağrıları azalmasına rağmen Selçuk'u Rizespor maçına sakladı.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:51
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