Riekerink'ten istifa sorusuna cevap

Hollandalı teknik adam kötü bir sonuç aldıklarını belirterek, "Sezon içinde kaderinizi etkileyecek çok önemli maçlar vardır. Bu maç onlardan biriydi. Farkı minimuma indirmek için fırsattı ne yazık ki kaybettik" dedi.



Süper Lig'de kalesinde en çok kafa golü gören ekip olamalarını değerlendiren Riekerink, "Sezonun başında adam markajıyla oynuyorduk duran toplarda. Sonra alan marjkajına döndük belli bir süre iyi gitti. Boy anlamında sıkıntılı olan bir takımız, uzun bir takım değiliz" ifadelerini kullandı.

Takımın konsantrasyon kaybı yaşadığını itiraf eden genç teknik adam, "İki duran toptan iki gol yedik. Şanssızlık olarak niteleyebilirsiniz ama şanssızlığın dışında ilk yarıda agresiflik eksikiği vardı. Tutku eksikti. Rakiplerimizin puan kayıplarından dolayı baskı mı vardı bilmiyorum ama bizim göstermemiz gereken agresifliği rakip Kayserispor gösterdi" diye konuştu.



Riekerink 'istifa edecek misiniz?' sorusuna, "35 senedir futbolun içindeyim. Kötü zamanlarda böyle tepkiler olabilir, buna alışığım" diye cevap verdi."