"Riekerink gitmezse yönetim gider"

Zirve yarışındaki rakipleri Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada liderlik yarışında 11 puanlık maça çıkan Galatasaray, sahasında ağırladığı Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-0 yenik kapadı. Karşılaşmayı yorumlayan Erman Toroğlu, "Rikerink maç sonu arabaya biner evine gider bir daha da Galatasaray kulübüne gelmez" dedi. .



"YA RİEKERİNK, YA YÖNETİM"

De Jong, Derdiyok hepsi hikaye. G.Saray orta sahası top yapacak futbolcu yok. Kusura bakmayın De Jong'dan çok güzel oturma odası takımı olur. Bir masa iki tekli bir üçlü güzel kesersin kerestesini güzel oturma odası olur. G.Saray'a teknik direktör lazım. Riko efendi hala çıkıyor, "Buraya gelen en iyi yabancı teknik direktör benim" diyor. Hikaye... Bir şok lazım Galatasaray'a, Riekerink'i yollayacaksın yerine birini getireceksin. Yönetim bu kararı almazsa yönetim gider. Ağzıma bir şeyler geliyor ama söylemem yanlış olur. Evlerine, işlerine rahat gidemezler taraftar rahatsız eder. Telefonla eder, tavırlarıyla eder bıktırırlar yani haklı da taraftar. Riko maç sonu arabaya biner evine gider bir daha da Galatasaray Kulübü'ne gelmez hayırlısı olur. Zaten taraftar daha fazla yaptırmaz. Yerli teknik direktörlere ayıp oluyor.



"MUSLERA'NIN DA HALİ KALMADI"

G.Saray bu maçı alsa ikinci olacak. Bugün Başakşehir 4 yedi dün Fenerbahçe berabere, önceki gün Beşiktaş yenildi. Ligimiz aslında iyi oluyor bunların yenilmeleri iyi oluyor ama G.Saray'ın iyi olma şansı var mı? Bu Teknik direktör ile olma şansı yok. G.Saray'ın kadrosunda 1 tane kafa topuna çıkabilecek adam var. Bir Hakan Balta, Semih çıkamıyor. Hücumda da yok, defansta da. Bu anlayışla sahada G.Saray diye bir takım yok. Hücum kötü, orta yok, defans yok. Muslera vardı onun da hali kalmadı o da birşey yapamaz. 2-0'dan nasıl çevirecek maçı?

"SNEİJDER YOKSA G.SARAY YOK"

Derdiyok'un kafa topu hakimiyeti fena değil ama ona orta yapacak adamların yok. mecburiyetten Alman orada oynuyor. Podolski de o orada oynamak istemiyro. Podolksi topu önüne alıp vuracak bir oyuncu. Kaleye sırtı dönük oynayacak tarzda değil. Sen orada Derdiyok'a mecbursun. Bruma nasıl forvet arkası oynar? Bunu yapan yeni gelmiş bir teknik direktör olsa anlarım. Sneijder varsa G.Saray var Sneijder yoksa yok

"SERGEN CESUR BİR TEKNİK ADAM"

Kayseri Fenerbahçe'yi de duman etti. Sergen korkak top oynatan bir adam değil. 0-0'a gideceğine 2 tane yiyeyim 3 tane atayım diyor. Yemesem de kafa kafaya oynarım diyor. Kayseri'nin oyuncu kalitesi şu sahadaki G.Saray'dan iyi. Lawal gibi bir adam GS 'de yok. GS'nin üç orta sahası bir Lawal etmez. Lawal'ı G.Saray'a al işler değişir.