Riekerink gidiyor, o isim geliyor

Spor yazarı ve yorumcusu Levent Tüzemen, A Spor'da katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'a karşı aldığı 2-1'lik yenilgiyi değerlendiren Levent Tüzemen, flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

Levent Tüzemen yaptığı açıklamada Galatasaray'da artık Jan Olde Riekerink'in görev yapmaması gerektiğini söylerken, Salı günü Hasan Şaş'ın görevde olacağını duyduğunu söyledi.

Tüzemen konuyla ilgili, ''Galatasaray Yönetimi'nin yerinde olsa Riekerink'i artık Florya'dan içeri sokmam. Hasan Şaş'ın salı günü göreve başlayacağını duydum. Ben öyle duydum locada...'' ifadelerini kullandı. Hasan Şaş'ın adı geçtiğimiz günlerde de sarı-kırmızılı takımla anılmıştı.