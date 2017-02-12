Riekerink gidiyor, o isim geliyor
Spor yazarı ve yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray için flaş bir iddiayı gündeme getirdi.
Spor yazarı ve yorumcusu Levent Tüzemen, A Spor'da katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'a karşı aldığı 2-1'lik yenilgiyi değerlendiren Levent Tüzemen, flaş bir iddiayı gündeme getirdi.
Levent Tüzemen yaptığı açıklamada Galatasaray'da artık Jan Olde Riekerink'in görev yapmaması gerektiğini söylerken, Salı günü Hasan Şaş'ın görevde olacağını duyduğunu söyledi.
Tüzemen konuyla ilgili, ''Galatasaray Yönetimi'nin yerinde olsa Riekerink'i artık Florya'dan içeri sokmam. Hasan Şaş'ın salı günü göreve başlayacağını duydum. Ben öyle duydum locada...'' ifadelerini kullandı. Hasan Şaş'ın adı geçtiğimiz günlerde de sarı-kırmızılı takımla anılmıştı.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:36
- G.Saray fırsat tepti
Toplam 13
Yorum
Gerçek Daha kayseri'den gelip iki tokat atıp gittiler.Tebrikler kayserispor...
- G.Saray'ın golü iptal edildi
Toplam 4
Yorum
cibmbom allah senin belanı versin kartal git göz dokturuna
- Şampiyon olamayız
Toplam 67
Yorum
Düsseldorf'lu Oyununa takımına bak ve patronun gibi ETRAFINLA UGRASACAGINA , neticedeki hatalarınla yüzleş ve kendini saklamaya calişmaktan vazgeç !
Riekerink gidiyor, o isim geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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