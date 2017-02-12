 Nigel De Jong sınırda – Fotomaç – 12 Şubat 2017 Nigel De Jong sınırda" /> Nigel De Jong sınırda" />
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Şubat 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    sınırda

    Nigel De Jong sınırda
    , Kayserispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Daha önce 3 sarı kart gören De Jong, Kayseri ekibi karşısında da kartla cezalandırılması durumunda Ç. Rize maçında forma giyemeyecek.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nigel De Jong sınırda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.