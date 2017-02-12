''Neden olmasın''
Köln'de kulüplerin 9 yaş altı futbolcular için düzenlediği turnuvada Galatasaray'ı yalnız bırakmayan Lukas Podolski, sosyal medyadan yayınladığı videoyla teşekkürlerini iletti. Paylaşımın ardından Twitter'da bir taraftarın sorusunu yanıtlayan Alman yıldız, 'Neden olmasın' diyerek emekli olduktan sonra Galatasaray altyapısında çalışma fikrine sıcak baktığını açıkladı.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
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