Köln'de kulüplerin 9 yaş altı futbolcular için düzenlediği turnuvada Galatasaray'ı yalnız bırakmayan Lukas Podolski, sosyal medyadan yayınladığı videoyla teşekkürlerini iletti. Paylaşımın ardından Twitter'da bir taraftarın sorusunu yanıtlayan Alman yıldız, 'Neden olmasın' diyerek emekli olduktan sonra Galatasaray altyapısında çalışma fikrine sıcak baktığını açıkladı.