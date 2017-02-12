 Maç biletleri 40 TL – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Maç biletleri 40 TL

    Maç biletleri 40 TL
    Bugün maç saatinde hava parçalı bulutlu ve sıcaklık 4 derece olacak. Galatasaraylıların bugün takımlarına tam destek vermesi beklenirken maç biletleri 40 ile 300 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:08
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