''İsterse gider''
Galatasaray ve Beşiktaş'ı mağlup ederek ligin aranılan hocaları arasına giren Igor Tudor'a Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'tan izin çıktı. Tankut, "31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek. 31 Mayıs'tan önce Tudor'un Galatasaray'ın başına geçme durumu olmaz. Zaten etik de olmaz. Ama Tudor eğer bizimle sözleşme yenilemezse 31 Mayıs'tan sonra istediği takımın başına geçebilir" dedi.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
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