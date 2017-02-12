 ''İsterse gider'' – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    ''İsterse gider''

    ''İsterse gider''
    ve Beşiktaş'ı mağlup ederek ligin aranılan hocaları arasına giren Igor Tudor'a Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'tan izin çıktı. Tankut, "31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek. 31 Mayıs'tan önce Tudor'un Galatasaray'ın başına geçme durumu olmaz. Zaten etik de olmaz. Ama Tudor eğer bizimle sözleşme yenilemezse 31 Mayıs'tan sonra istediği takımın başına geçebilir" dedi.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:58
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