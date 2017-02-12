G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu

Galatasaray taraftarları Kayserispor maçındaki kötü oyun ve yenilgi nedeniyle takımı protesto etti.Kayserispor maçı Mabiala ve Levent'in kafa golleriyle 2-1 kazanırken, Galatasaray taraftarlarından ortaya koyulan kötü futbola büyük tepki vardı. Maç sonu açıklama yapmak için kameraların karşısına geçen Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Özyalçın, bir grup taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Kızgın taraftarlar beyaz mendil sallayarak yönetimi istifaya davet etti.







Bu sırada ilk yarının son saniyesinde Kayserispor'un kazandığı korner öncesinde sarı kırmızılı taraftarlar "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın." diyerek takımlarını protesto etti.







"İSTİFA SESLERİ"

Medipol Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Başkan Dursun Özbek, yönetim ve Teknik Direktör Riekerink aleyhine tezahüratlarda bulunan Galatasaraylı taraftarlar, bugün ilk kez TT Arena'da 'istifa' diye bağırdılar. İlk yarının son dakikalarında futbolcuları protesto eden ve 'sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın' diyen Galatasaraylı taraftarlar, ikinci yarıda futbolcuların yanı sıra Başkan Dursun Özbek, yönetim ve Teknik Direktör Riekerink'i de protesto etti. Uzun süre yönetimi, başkanı ve Riekerink'i istifaya davet eden taraftarlar, Eren Derdiyok'un 89. dakikadaki golünden sonra da protestolarını sürdürdü.