G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Galatasaray taraftarı, takımın oynadığı kötü futbol nedeniyle yönetim ve Riekerink'i istifaya davet etti.
Galatasaray taraftarları Kayserispor maçındaki kötü oyun ve yenilgi nedeniyle takımı protesto etti.Kayserispor maçı Mabiala ve Levent'in kafa golleriyle 2-1 kazanırken, Galatasaray taraftarlarından ortaya koyulan kötü futbola büyük tepki vardı. Maç sonu açıklama yapmak için kameraların karşısına geçen Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Özyalçın, bir grup taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Kızgın taraftarlar beyaz mendil sallayarak yönetimi istifaya davet etti.
Bu sırada ilk yarının son saniyesinde Kayserispor'un kazandığı korner öncesinde sarı kırmızılı taraftarlar "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın." diyerek takımlarını protesto etti.
"İSTİFA SESLERİ"
Medipol Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Başkan Dursun Özbek, yönetim ve Teknik Direktör Riekerink aleyhine tezahüratlarda bulunan Galatasaraylı taraftarlar, bugün ilk kez TT Arena'da 'istifa' diye bağırdılar. İlk yarının son dakikalarında futbolcuları protesto eden ve 'sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın' diyen Galatasaraylı taraftarlar, ikinci yarıda futbolcuların yanı sıra Başkan Dursun Özbek, yönetim ve Teknik Direktör Riekerink'i de protesto etti. Uzun süre yönetimi, başkanı ve Riekerink'i istifaya davet eden taraftarlar, Eren Derdiyok'un 89. dakikadaki golünden sonra da protestolarını sürdürdü.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:30
- Tek kelimeyle ŞAHANE
Toplam 17
Yorum
doktor ahmet: evet fenerliyim ama hasetlikle alakası yok ahmet bey. osmanlı baskılı oynamış .ha ts de iyi oynayan yaokmuydu vardı oda kaleci onurdu
- Türk Telekom Arena'da protesto
Toplam 3
Yorum
GS58 GALASARAYDA YÖNETİM VE TEKNİK HEYETİN KOMPLESİ DEĞİŞMESİ LAZIM ÇOK VASAT BİR FUTBOL OYNUYOR VE BERBAT ÖTESİ Bİ ANLAYIŞLARI VAR.
- Tek kelimeyle ŞAHANE
Toplam 17
Yorum
bzhtyi Doktor gozluk tak sen sahayi gordunmu? Ayrica haticeler onemsiz neticelere bakar
G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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