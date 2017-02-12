G.Saray'ın golü iptal edildi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Galatasaray Kayserispor maçının son dakikaları nefes kesti. İlk yarıyı 2-0 yenik kapatan Galasaray'da Eren Derdiyok 89'da farkı 1'e indiren golü atarak sarı kırmızılıları umutlandırdı.

Maçın sonuna 4 dakika ilave edilirken sarı-kırmızılılar 90+2'de Podolski ile topu ağlara gönderdi ancak hakem Hüseyin Göçek golden önce faulü tespit etti.

Bruma'nın sağ kanattan iki Kayserisporlu futbolcuyu çalımladıktan sonra ceza sahasına yerden ortasını gönderdi.

Eren Derdiyok topa hareketlendiği sırada Kayserisporlu Levent Gülen yerde kaldı. Pozisyonun devamında Podolski topu ağlara gönserse de Cimbom'un beraberlik sevinci çalan düdükle yarım kaldı.

Bu pozisyon karşılaşmadaki tek tartışmalı pozisyon olurken, sarı-kırmızılı taraftarlar hakem Göçek'e tepki gösterdi.