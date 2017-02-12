G.Saray'ın golü iptal edildi
Galatasaray'ın 90+2. dakikada Podolski ile bulduğu gol faul nedeniyle geçersiz sayıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Galatasaray Kayserispor maçının son dakikaları nefes kesti. İlk yarıyı 2-0 yenik kapatan Galasaray'da Eren Derdiyok 89'da farkı 1'e indiren golü atarak sarı kırmızılıları umutlandırdı.
Maçın sonuna 4 dakika ilave edilirken sarı-kırmızılılar 90+2'de Podolski ile topu ağlara gönderdi ancak hakem Hüseyin Göçek golden önce faulü tespit etti.
Bruma'nın sağ kanattan iki Kayserisporlu futbolcuyu çalımladıktan sonra ceza sahasına yerden ortasını gönderdi.
Eren Derdiyok topa hareketlendiği sırada Kayserisporlu Levent Gülen yerde kaldı. Pozisyonun devamında Podolski topu ağlara gönserse de Cimbom'un beraberlik sevinci çalan düdükle yarım kaldı.
Bu pozisyon karşılaşmadaki tek tartışmalı pozisyon olurken, sarı-kırmızılı taraftarlar hakem Göçek'e tepki gösterdi.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:04
- Tek kelimeyle ŞAHANE
Toplam 17
Yorum
doktor ahmet: evet fenerliyim ama hasetlikle alakası yok ahmet bey. osmanlı baskılı oynamış .ha ts de iyi oynayan yaokmuydu vardı oda kaleci onurdu
- Türk Telekom Arena'da protesto
Toplam 3
Yorum
GS58 GALASARAYDA YÖNETİM VE TEKNİK HEYETİN KOMPLESİ DEĞİŞMESİ LAZIM ÇOK VASAT BİR FUTBOL OYNUYOR VE BERBAT ÖTESİ Bİ ANLAYIŞLARI VAR.
- Tek kelimeyle ŞAHANE
Toplam 17
Yorum
bzhtyi Doktor gozluk tak sen sahayi gordunmu? Ayrica haticeler onemsiz neticelere bakar
G.Saray'ın golü iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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