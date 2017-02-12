 Garry ilk kez ilk 11'de – Fotomaç – 12 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Şubat 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Garry ilk kez ilk 11'de

    Garry ilk kez ilk 11'de

    Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği , sarı-kırmızılı formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

    Galatasaray'ın devre arasında PAOK'tan transfer ettiği , sarı-kırmızılı forma altında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. İkinci yarıda oynanan Konyaspor, Karabükspor ve Akhisar Belediyespor mücadelelerinde oyuna hep sonradan dahil olan Garry Rodrigues, Kayserispor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıktı.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Garry ilk kez ilk 11'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.