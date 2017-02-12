Garry ilk kez ilk 11'de
Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.
Galatasaray'ın devre arasında PAOK'tan transfer ettiği Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. İkinci yarıda oynanan Konyaspor, Karabükspor ve Akhisar Belediyespor mücadelelerinde oyuna hep sonradan dahil olan Garry Rodrigues, Kayserispor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıktı.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray - Kayserispor | Canlı Anlatım
Toplam 7
Yorum
metinn h.balta allahs eni nasil biliyorsa öyle yapsin sanki takim hava toplarinda canavar topu vira kornere vuruyorsun iste 2,golde yendi yuuuuuuh
- Tek kelimeyle ŞAHANE
Toplam 14
Yorum
doktor ya ne şahanesi allah aşkına osamanlı oynamış .trabzonda bişey yok güldürmeyin.
- Galatasaray - Kayserispor | Canlı Anlatım
Toplam 7
Yorum
Cetin Baskanbu kafa golleri sana.Su tuzugu derhal degistir ve defol.Artik migdemi bulandiriyorsun.
Garry ilk kez ilk 11'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.