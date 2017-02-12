Disiplin şoku!

camiasında son günlerde en çok tartışılan isimlerden birisi olan Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, kulüp disiplin kuruluna verildi. Eski başkanlardanve eski yöneticilerden, televizyondan kendilerine hakaret ettiği gerekçesi ileyazılı olarak şikayetçi oldu. Disiplin kurulu bu hafta konuyu ele alacak.