 Disiplin şoku! – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Disiplin şoku!

    Disiplin şoku!
    camiasında son günlerde en çok tartışılan isimlerden birisi olan Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, kulüp disiplin kuruluna verildi. Eski başkanlardan Faruk Süren ve eski yöneticilerden Fatih Altaylı, televizyondan kendilerine hakaret ettiği gerekçesi ile Nazifoğlu'dan yazılı olarak şikayetçi oldu. Disiplin kurulu bu hafta konuyu ele alacak.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:55
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