Disiplin şoku!
Galatasaray camiasında son günlerde en çok tartışılan isimlerden birisi olan Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, kulüp disiplin kuruluna verildi. Eski başkanlardan Faruk Süren ve eski yöneticilerden Fatih Altaylı, televizyondan kendilerine hakaret ettiği gerekçesi ile Nazifoğlu'dan yazılı olarak şikayetçi oldu. Disiplin kurulu bu hafta konuyu ele alacak.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
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