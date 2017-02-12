Devleri sever
Sezon başında Mersin İdman Yurdu takımında gelen Welliton, geride kalan 19 haftada 7 gol attı. Brezilyalı oyuncu, bu gollerinin 4 tanesini Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında kaydetti. Fenerbahçe karşısında iki maçta 3 gol atan Welliton, Galatasaray'a ilk maçta 1 gol attı. Kayseri'nin en büyük kozu Welliton kariyeri boyunca Galatasaray'a karşı 4 maçta 2 gol atmayı başardı.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
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