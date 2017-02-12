 Devleri sever – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Devleri sever

    Devleri sever
    Sezon başında Mersin İdman Yurdu takımında gelen Welliton, geride kalan 19 haftada 7 gol attı. Brezilyalı oyuncu, bu gollerinin 4 tanesini Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında kaydetti. Fenerbahçe karşısında iki maçta 3 gol atan , 'a ilk maçta 1 gol attı. Kayseri'nin en büyük kozu Welliton kariyeri boyunca Galatasaray'a karşı 4 maçta 2 gol atmayı başardı.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:56
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