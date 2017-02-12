 Cimbom galip – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Cimbom galip

    Cimbom galip
    Filede Kadınlar Voleybol Ligi'nde , Nilüfer Bld'yi 3-0 yendi. F.Bahçe de İdmanocağı'nı aynı skorla geçti. Sonuçlar: Çanakkale-Eczacıbaşı: 1-3, Halkbank-Beşiktaş: 3-1, Bursa-Seramiksan: 3-1, Erkekler: Ziraat Bankası-Galatasaray: 3-1, Halkbank-Tokat Bld.: 3-0.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:38
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