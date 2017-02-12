Cimbom galip
Filede Kadınlar Voleybol Ligi'nde Galatasaray, Nilüfer Bld'yi 3-0 yendi. F.Bahçe de İdmanocağı'nı aynı skorla geçti. Sonuçlar: Çanakkale-Eczacıbaşı: 1-3, Halkbank-Beşiktaş: 3-1, Bursa-Seramiksan: 3-1, Erkekler: Ziraat Bankası-Galatasaray: 3-1, Halkbank-Tokat Bld.: 3-0.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
Cimbom galip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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