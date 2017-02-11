Umut’tan haciz işlemi!
Cimbom'dan Kayserispor'a giden Umut Bulut, kalan alacakları için Galatasaray'a haciz işlemi uyguladı. Yapılan işlem sonrası sarı-kırmızılı kulübün banka hesapları dün geçici süreyle bloke edildi. Galatasaray'ın eski futbolcusu Umut Bulut'a olan borcunu ödemesiyle hesapları tekrar aktif hale geldi.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:50
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bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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