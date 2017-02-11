 Umut’tan haciz işlemi! – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    Umut’tan haciz işlemi!

    Umut’tan haciz işlemi!
    Cimbom'dan 'a giden Umut Bulut, kalan alacakları için 'a haciz işlemi uyguladı. Yapılan işlem sonrası sarı-kırmızılı kulübün banka hesapları dün geçici süreyle bloke edildi. Galatasaray'ın eski futbolcusu Umut Bulut'a olan borcunu ödemesiyle hesapları tekrar aktif hale geldi.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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