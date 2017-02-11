''Teklif gelsin kabul ederim''
Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılı camiaya müjdeyi verdi. Muslera “6 yıldır burada oynuyorum. Çok mutluyum. Kariyerime Galatasaray’da devam etmek isterim” dedi.
Cimbom'un başarılı eldiveni Fernando Muslera, Kayserispor maçı öncesi soruları yanıtladı. 30 yaşındaki futbolcu kontratıyla ilgili sözleriyle sarı-kırmızılıları mest etti. Muslera "6 senedir Galatasaray için oynuyorum. Burası artık evim gibi. Çok mutlu olduğum bir yerdeyim. Yönetimlerle de aram hep iyiydi. Uzatma teklifi gelirse seve seve kabul ederim. Onun dışında hem beni hem Galatasaray'ı mutlu edecek büyük bir teklif gelirse bunu da kulübümle oturup düşünürüz" ifadelerini kullandı.
'SIRADA SİMOVİC VAR'
Akhisar maçında 185. kez Galatasaray forması giyen Muslera, efsane eldiven Claudio Taffarel'i geçmişti. Uruguaylı file bekçisi 3 maç önünde olan Zoran Simovic'i de geçeceğini söyledi. 30 yaşındaki yıldız isim "Bu tip rekorlar gurur kaynağı. Taffarel'i geçtiğimde onunla şakalaşmıştık. Şimdi 4 maç oynarsam bu kulübün bir başka efsane kalecisi Simovic'i de geçeceğim. Galatasaray'da en fazla forma giyen yabancı futbolcu olacağım. Galatasaray'a çok şey borçluyum. Çok çalışarak borcumu ödemeye çalışıyorum" dedi.
DİNLENMEM GEREKİYORDU
Sakatlığımda 6. haftaya girdim. Kendimi daha iyi hissediyorum. İğneyle maça çıktığım dönemler oldu. Kırık parmakla oynadım, insanlar bunun farkında değil. Önemli fedakarlıklar yaptım. Kupada Cenk oynayacaktı, bu şekilde konuşmuştuk. Zaten maçtan 2 gün önce ciddi ağrılarım oldu. Benim de en azından 1 hafta dinlenmem gerekiyordu. Kayseri'ye karşı oynayacağım. Fenerbahçe'yi yendiler, önemli bir rakip"
KAPTANLIK GİBİ DÜŞÜNCEM YOK
Benim amacım Galatasaray'ın tarihine adımı yazdırabilmek. Kaptanlık gibi bir düşüncem yok. Kulüp tarihine baktığımda önemli bir pay sahibi olduğumu düşünüyorum. Buradan kaptanımız Selçuk'un da doğum gününü kutluyorum"
HEDEF ŞAMPİYONLUK
Uzun bir yolumuz var. Lider Beşiktaş'ı yakalamak için yeterli fırsat var. Başakşehir ve Beşiktaş ile maçlarımızın olması da bizim adımıza bir şans. Yapmamız gereken tek şey, bu maçları final gibi görüp ikisini de yenmek. Rakiplerin de puan kaybını bekleyeceğiz"
VOLKAN İYİ BİR KALECİ
Volkan Demirel hakkında konuşmadım. O Türkiye'de doğmuş biri. Çok iyi bir kaleci. Fenerbahçe taraftarı olması kadar normal bir şey yok. Taraftarlık hissiyatına kapılıp bazı reaksiyonlar verebilir. Abartmamak gerek. Konuları saptırmamak gerek, kendisine saygı duyuyorum"
STOPERLERİM ÇOK İYİ
Galatasaray'da oynamak için bir kaleciden fazlası olmam gerekiyordu. Top bizdeyken oyunun içinde yer almalıyım. Semih, Chedjou, Hakan Balta, Ahmet önemli oyuncular. Önümde kim oynarsa oynasın beni iyi hissettiriyor"
ÇALIM ATMAK ZEVKLİ
Çalım konusunda her geçen gün tecrübe kazanıyorum. Bu tip şeyler oyundan keyif almamı sağlıyor. Sınırlarımı biliyorum. Takımı ateşlemek açısından olumlu olabilir ama her zaman yapılmaz. Zamanlamasını iyi ayarlamam gerekiyor. Sonuçta benim asıl işim top kurtarmak"
MONDİ VE PREKAZİ'Yİ GEÇECEK
Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla 185 maça çıktı. Uruguaylı kaleci, Kayserispor'a karşı da forma giyerse sarı-kırmızılı kulübün efsaneleri Faryd Mondragon ve Cevad Prekazi'yi sollayacak.
'SIRADA SİMOVİC VAR'
Akhisar maçında 185. kez Galatasaray forması giyen Muslera, efsane eldiven Claudio Taffarel'i geçmişti. Uruguaylı file bekçisi 3 maç önünde olan Zoran Simovic'i de geçeceğini söyledi. 30 yaşındaki yıldız isim "Bu tip rekorlar gurur kaynağı. Taffarel'i geçtiğimde onunla şakalaşmıştık. Şimdi 4 maç oynarsam bu kulübün bir başka efsane kalecisi Simovic'i de geçeceğim. Galatasaray'da en fazla forma giyen yabancı futbolcu olacağım. Galatasaray'a çok şey borçluyum. Çok çalışarak borcumu ödemeye çalışıyorum" dedi.
DİNLENMEM GEREKİYORDU
Sakatlığımda 6. haftaya girdim. Kendimi daha iyi hissediyorum. İğneyle maça çıktığım dönemler oldu. Kırık parmakla oynadım, insanlar bunun farkında değil. Önemli fedakarlıklar yaptım. Kupada Cenk oynayacaktı, bu şekilde konuşmuştuk. Zaten maçtan 2 gün önce ciddi ağrılarım oldu. Benim de en azından 1 hafta dinlenmem gerekiyordu. Kayseri'ye karşı oynayacağım. Fenerbahçe'yi yendiler, önemli bir rakip"
KAPTANLIK GİBİ DÜŞÜNCEM YOK
Benim amacım Galatasaray'ın tarihine adımı yazdırabilmek. Kaptanlık gibi bir düşüncem yok. Kulüp tarihine baktığımda önemli bir pay sahibi olduğumu düşünüyorum. Buradan kaptanımız Selçuk'un da doğum gününü kutluyorum"
HEDEF ŞAMPİYONLUK
Uzun bir yolumuz var. Lider Beşiktaş'ı yakalamak için yeterli fırsat var. Başakşehir ve Beşiktaş ile maçlarımızın olması da bizim adımıza bir şans. Yapmamız gereken tek şey, bu maçları final gibi görüp ikisini de yenmek. Rakiplerin de puan kaybını bekleyeceğiz"
VOLKAN İYİ BİR KALECİ
Volkan Demirel hakkında konuşmadım. O Türkiye'de doğmuş biri. Çok iyi bir kaleci. Fenerbahçe taraftarı olması kadar normal bir şey yok. Taraftarlık hissiyatına kapılıp bazı reaksiyonlar verebilir. Abartmamak gerek. Konuları saptırmamak gerek, kendisine saygı duyuyorum"
STOPERLERİM ÇOK İYİ
Galatasaray'da oynamak için bir kaleciden fazlası olmam gerekiyordu. Top bizdeyken oyunun içinde yer almalıyım. Semih, Chedjou, Hakan Balta, Ahmet önemli oyuncular. Önümde kim oynarsa oynasın beni iyi hissettiriyor"
ÇALIM ATMAK ZEVKLİ
Çalım konusunda her geçen gün tecrübe kazanıyorum. Bu tip şeyler oyundan keyif almamı sağlıyor. Sınırlarımı biliyorum. Takımı ateşlemek açısından olumlu olabilir ama her zaman yapılmaz. Zamanlamasını iyi ayarlamam gerekiyor. Sonuçta benim asıl işim top kurtarmak"
MONDİ VE PREKAZİ'Yİ GEÇECEK
Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla 185 maça çıktı. Uruguaylı kaleci, Kayserispor'a karşı da forma giyerse sarı-kırmızılı kulübün efsaneleri Faryd Mondragon ve Cevad Prekazi'yi sollayacak.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 3
Yorum
bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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Toplam 1
Yorum
HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Toplam 12
Yorum
Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
''Teklif gelsin kabul ederim'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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