''Son 10 yılın en iyi yabancı hocasıyım''
“Geçen yıl Beşiktaş’ın 28 puan, F.Bahçe’nin 23 puan gerisindeydik ve 4 hoca değişmişti. Bunları unutmamak lazım. Şimdi ise Beşiktaş’tan 5 puan, Başakşehir’den 3 puan geride, F.Bahçe’nin 4 puan önündeyiz. Durumumuz kötü değil”
Galatasaray Teknik direktörü Jan Olde Riekerink, hedeflerinin Süper Lig'de şampiyon olmak olduğunu söyledi. Hollandalı çalıştırıcı, Florya'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, "Kupanın dışında kaldık. Artık tek odaklandığımız şey şampiyonluk" derken, "Beşiktaş derbisine kadar 3 tane maçımız var ve en iyi şekilde gitmemiz gerektiğini söylemiştik. Akhisar'ı yendik. Önümüzde iki tane kazanmamız gereken maç var" diye konuştu. Riekerink, toplantıda eleştirilere de yanıt verdi.
İLK 11'İ BEN BELİRLİYORUM
Tecrübeli hoca, ilk 11 seçimi ve oyuncu değişiklikleri için, "Burada takımla beraber olan benim. Oynattığım 11 o haftanın genel değerlendirmesidir. Benim gözümdeki en iyi 11 sahaya çıkıyor. Hem 11 hem de değişiklikler benim aldığım kararlar" yorumunu yaparken, şöyle devam etti: "Beşiktaş, Karabük ile Fenerbahçe, Bursa ile deplasmanda oynayacak. Durum değerlendirmesi yaparsak; Beşiktaş'ın 5 puan, Başakşehir'in 3 puan gerisinde, Fenerbahçe'nin 4 puan önündeyiz."
DAHA UZUN BİR YOLUMUZ VAR
Uzun bir yolları olduğunu belirten JOR, "Kötü durumda değiliz. Kulüpten arkadaşlar son 10 senede çalışan en iyi yabancı hoca olduğumu söylüyorlar. (Maç başına 2.05 ile Kalli'den sonra en iyi puan ortalamasına sahip) Geçen seneki durumu da unutmamak lazım. Beşiktaş'ın 28 puan, Fenerbahçe'nin 23 puan gerisindeydik. Üstelik 4 tane hoca değişmişti" dedi. Riekerink, Sneijder'in Kayseri maçında oynamayacağını, diğer sakatlar Selçuk, Eren ve Carole içinse kararı bugünkü son idmanda vereceğini de açıkladı.
YENİ SİSTEM DENEYEBİLİRİZ
Kayserispor maçında Garry Rodrigues'i 10 numara pozisyonunda oynatıp oynatmayacağı konusunda ise, "Takımın gelişimine bakacağız. Sakat oyuncuların durumuna göre yarın (bugün) sistem şekillenecek. Yeni bir sistem ve yeni bir oyuncu olabilir" dedi.
BÜTÇEYE GÖRE OYUNCU ALDIK
Transferleri bütçelerine göre yaptıklarını da kaydeden Jan Olde Riekerink sözlerini şöyle tamamladı: "İstediğimiz her oyuncuyu alamadık ama iyi oyuncular aldık. Transferlerimizden memnunum. Çok olgun ve iyi bir kadromuz var. Şampiyon olabiliriz ve hedefimiz bu."
Savaş ÇORLU
İLK 11'İ BEN BELİRLİYORUM
Tecrübeli hoca, ilk 11 seçimi ve oyuncu değişiklikleri için, "Burada takımla beraber olan benim. Oynattığım 11 o haftanın genel değerlendirmesidir. Benim gözümdeki en iyi 11 sahaya çıkıyor. Hem 11 hem de değişiklikler benim aldığım kararlar" yorumunu yaparken, şöyle devam etti: "Beşiktaş, Karabük ile Fenerbahçe, Bursa ile deplasmanda oynayacak. Durum değerlendirmesi yaparsak; Beşiktaş'ın 5 puan, Başakşehir'in 3 puan gerisinde, Fenerbahçe'nin 4 puan önündeyiz."
DAHA UZUN BİR YOLUMUZ VAR
Uzun bir yolları olduğunu belirten JOR, "Kötü durumda değiliz. Kulüpten arkadaşlar son 10 senede çalışan en iyi yabancı hoca olduğumu söylüyorlar. (Maç başına 2.05 ile Kalli'den sonra en iyi puan ortalamasına sahip) Geçen seneki durumu da unutmamak lazım. Beşiktaş'ın 28 puan, Fenerbahçe'nin 23 puan gerisindeydik. Üstelik 4 tane hoca değişmişti" dedi. Riekerink, Sneijder'in Kayseri maçında oynamayacağını, diğer sakatlar Selçuk, Eren ve Carole içinse kararı bugünkü son idmanda vereceğini de açıkladı.
YENİ SİSTEM DENEYEBİLİRİZ
Kayserispor maçında Garry Rodrigues'i 10 numara pozisyonunda oynatıp oynatmayacağı konusunda ise, "Takımın gelişimine bakacağız. Sakat oyuncuların durumuna göre yarın (bugün) sistem şekillenecek. Yeni bir sistem ve yeni bir oyuncu olabilir" dedi.
BÜTÇEYE GÖRE OYUNCU ALDIK
Transferleri bütçelerine göre yaptıklarını da kaydeden Jan Olde Riekerink sözlerini şöyle tamamladı: "İstediğimiz her oyuncuyu alamadık ama iyi oyuncular aldık. Transferlerimizden memnunum. Çok olgun ve iyi bir kadromuz var. Şampiyon olabiliriz ve hedefimiz bu."
Savaş ÇORLU
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 3
Yorum
bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
- Beşiktaş takım otobüsüne saldırı!
Toplam 1
Yorum
HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
- Fernando Muslera'dan yeni sözleşme açıklaması
Toplam 12
Yorum
Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
''Son 10 yılın en iyi yabancı hocasıyım'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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