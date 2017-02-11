 Sneijder derbide oynayacak mı? – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    Sneijder derbide oynayacak mı?

    Sneijder derbide oynayacak mı?

    'da , Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Lionel Carole'ün sakatlık durumlarıyla ilgili açıklamayı kulüp doktoru Yener İnce yaptı. İnce, tedavilerin normalden iyi gittiğini belirtti.

    İşte İnce'nin açıklamaları...

    Selçuk İnan: Durumunu değerlendireceğiz. Oynamak istiyor ama bizim gelecekteki maçları da düşünmemiz lazım. Şu an dönmesi çok erken olabilir. Rize maçında oynamasını garanti görüyorum.

    Wesley Sneijder: Kayseri maçında oynamayacağı kesin. Çünkü koşulara hafta sonu başlayacak. Sneijder'in ne zaman döneceğine bakacağız. En erken Çaykur Rize maçı olabilir.

    Lionel Carole: Koşulara başladı ancak ağrı hissediyor. Onu bu hafta riske edeceğimizi düşünmüyorum. Teknik ekip ile konuşup yerine daha formda bir oyuncunun oynamasını tavsiye edeceğiz. Rize'ye yetişir.

    Eren Derdiyok: Dönem dönem kas ağrıları yaşıyor. Bu sebeple istediği seviyeye ulaşamıyor. Şu an kesin bir şey yok. Kayseri maçında olup olmayacağına ilgili önerimizi son anda vereceğiz.

    Fernando Muslera: Kayseri'ye karşı iğneyle oynayacak. Fedakarlık yaparak forma giyiyor. Elindeki kırık 6-8 haftada iyileşecek bir kırık. (Parmağı kırılalı 6 hafta oldu)
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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