Sneijder derbide oynayacak mı?
Galatasaray'da Wesley Sneijder, Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Lionel Carole'ün sakatlık durumlarıyla ilgili açıklamayı kulüp doktoru Yener İnce yaptı. İnce, tedavilerin normalden iyi gittiğini belirtti.
İşte İnce'nin açıklamaları...
Selçuk İnan: Durumunu değerlendireceğiz. Oynamak istiyor ama bizim gelecekteki maçları da düşünmemiz lazım. Şu an dönmesi çok erken olabilir. Rize maçında oynamasını garanti görüyorum.
Wesley Sneijder: Kayseri maçında oynamayacağı kesin. Çünkü koşulara hafta sonu başlayacak. Sneijder'in ne zaman döneceğine bakacağız. En erken Çaykur Rize maçı olabilir.
Lionel Carole: Koşulara başladı ancak ağrı hissediyor. Onu bu hafta riske edeceğimizi düşünmüyorum. Teknik ekip ile konuşup yerine daha formda bir oyuncunun oynamasını tavsiye edeceğiz. Rize'ye yetişir.
Eren Derdiyok: Dönem dönem kas ağrıları yaşıyor. Bu sebeple istediği seviyeye ulaşamıyor. Şu an kesin bir şey yok. Kayseri maçında olup olmayacağına ilgili önerimizi son anda vereceğiz.
Fernando Muslera: Kayseri'ye karşı iğneyle oynayacak. Fedakarlık yaparak forma giyiyor. Elindeki kırık 6-8 haftada iyileşecek bir kırık. (Parmağı kırılalı 6 hafta oldu)
Selçuk İnan: Durumunu değerlendireceğiz. Oynamak istiyor ama bizim gelecekteki maçları da düşünmemiz lazım. Şu an dönmesi çok erken olabilir. Rize maçında oynamasını garanti görüyorum.
Wesley Sneijder: Kayseri maçında oynamayacağı kesin. Çünkü koşulara hafta sonu başlayacak. Sneijder'in ne zaman döneceğine bakacağız. En erken Çaykur Rize maçı olabilir.
Lionel Carole: Koşulara başladı ancak ağrı hissediyor. Onu bu hafta riske edeceğimizi düşünmüyorum. Teknik ekip ile konuşup yerine daha formda bir oyuncunun oynamasını tavsiye edeceğiz. Rize'ye yetişir.
Eren Derdiyok: Dönem dönem kas ağrıları yaşıyor. Bu sebeple istediği seviyeye ulaşamıyor. Şu an kesin bir şey yok. Kayseri maçında olup olmayacağına ilgili önerimizi son anda vereceğiz.
Fernando Muslera: Kayseri'ye karşı iğneyle oynayacak. Fedakarlık yaparak forma giyiyor. Elindeki kırık 6-8 haftada iyileşecek bir kırık. (Parmağı kırılalı 6 hafta oldu)
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:30
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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