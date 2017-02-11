Potaya 2 transfer
Sarı-kırmızılı ekibin tekerlekli basketbol takımı 2 tecrübeli yıldız ile güçlendirildi. Galatasaray, 1977 doğumlu Mehmet Arpak ile 1978'li Can Polat Çolak'ı renklerine kattı. Mehmet, uzun forvet pozisyonunda oynuyor. Can Polat ise forvet pozisyonunda görev yapıyor. Aslan iki oyuncuya başarı diledi.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 3
Yorum
bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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