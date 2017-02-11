Potaya 2 transfer

Sarı-kırmızılı ekibin tekerlekli basketbol takımı 2 tecrübeli yıldız ile güçlendirildi. Galatasaray, 1977 doğumlu Mehmet Arpak ile 1978'li Can Polat Çolak'ı renklerine kattı. Mehmet, uzun forvet pozisyonunda oynuyor. Can Polat ise forvet pozisyonunda görev yapıyor. Aslan iki oyuncuya başarı diledi.