 Potaya 2 transfer – Fotomaç – 11 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Potaya 2 transfer

    Potaya 2 transfer
    Sarı-kırmızılı ekibin tekerlekli basketbol takımı 2 tecrübeli yıldız ile güçlendirildi. Galatasaray, 1977 doğumlu Mehmet Arpak ile 1978'li Can Polat Çolak'ı renklerine kattı. Mehmet, uzun forvet pozisyonunda oynuyor. Can Polat ise forvet pozisyonunda görev yapıyor. Aslan iki oyuncuya başarı diledi.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:28
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Potaya 2 transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.