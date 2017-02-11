Kerem Demirbay’ın talipleri artıyor
Aslan'ın ilgilendiği Hoffenheim'lı Kerem Demirbay'a yakın olan menajer Ergin Yücetaş, "Kerem için kapının 15 milyon euro'dan açılması normal. İngiltere, İspanya ve Almanya'dan istiyorlar. Böyle giderse değeri 25-30 milyon euro olur" dedi. 23 yaşındaki Kerem'in 15 maçta 3 gol, 5 asisti var.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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