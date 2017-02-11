 Kerem Demirbay’ın talipleri artıyor – Fotomaç – 11 Şubat 2017 Kerem Demirbay’ın talipleri artıyor" /> Kerem Demirbay’ın talipleri artıyor" />
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    ’ın talipleri artıyor

    Kerem Demirbay’ın talipleri artıyor
    Aslan'ın ilgilendiği 'lı 'a yakın olan menajer Ergin Yücetaş, "Kerem için kapının 15 milyon euro'dan açılması normal. İngiltere, İspanya ve Almanya'dan istiyorlar. Böyle giderse değeri 25-30 milyon euro olur" dedi. 23 yaşındaki Kerem'in 15 maçta 3 gol, 5 asisti var.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:21
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