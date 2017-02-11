Kayserispor ile 42. randevu
İki takım arasında geride kalan lig maçlarında, Galatasaray'ın galibiyetlerde 25-2, gol sayısında da 87-29 üstünlüğü var.
Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 42. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 41 maçta Galatasaray 25, Kayserispor ise sadece 2 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın 87 golüne, Kayserispor 29 golle yanıt verebildi.
Sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maç 1-1 bitti.
İstanbul'daki maçlar
İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 20 lig maçının 17'sini kazanırken, 2 kez berabere kaldı, sadece bir kez sahadan puansız ayrıldı.
İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 59 gol atıp kalesinde 12 gol gördü.
Geçen sezon İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 6-0 kazandı.
En farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini geçen sezon İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.
Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki iki galibiyetini 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla elde etti.
Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 41 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.
Son 10 maç
Galatasaray ile Kayserispor arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
Sezon Maç Sonuç
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2010-2011 Galatasaray-Kayserispor 1 - 1
2011-2012 Kayserispor-Galatasaray 0 - 2
Galatasaray-Kayserispor 1 - 0
2012-2013 Galatasaray-Kayserispor 3 - 0
Kayserispor-Galatasaray 1 - 3
2013-2014 Kayserispor-Galatasaray 2 - 4
Galatasaray-Kayserispor 0 - 1
2015-2016 Kayserispor-Galatasaray 1 - 1
Galatasaray-Kayserispor 6 - 0
2016-2017 Kayserispor-Galatasaray 1 - 1
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:37
- 2024 müjdesi
Toplam 1
Yorum
MEFTUN TÜRKİYEYE VERMEZLER FİNALE KALSAK BİLE ENGEL ÇIKAR YİNE BAŞKA BİR ÜLKEYE VERİRLER
- Beşiktaş'ın yediği golde ofsayt!...
Toplam 9
Yorum
meD operasyon başladı.gol ofsayt.net penaltımız ve dany kırmızı kart verilmedi.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 1
Yorum
cenke kızıyoruzda geçen sene bi sosa gerçeği vardı kabul edelim oğuzhandan olmıycak cenke ne bir pas ne arapası ne adam akıllı orta gidiyor sosayı çok arıyoru
Kayserispor ile 42. randevu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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