Kaptan Selçuk ‘32’ oldu

G.Saray'da 32 yaşına giren kaptan Selçuk İnan için dünkü idmanda pasta kesildi. Tecrübeli oyuncuya pastadan ilk dilimi Riekerink ikram etti. Takım arkadaşlarının tebrik ettiği Selçuk için yönetim de resmi siteden bir kutlama mesajı yayınladı.