Kaptan Selçuk ‘32’ oldu
G.Saray'da 32 yaşına giren kaptan Selçuk İnan için dünkü idmanda pasta kesildi. Tecrübeli oyuncuya pastadan ilk dilimi Riekerink ikram etti. Takım arkadaşlarının tebrik ettiği Selçuk için yönetim de resmi siteden bir kutlama mesajı yayınladı.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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